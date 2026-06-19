Türkei: Public-Viewing-Verbot wegen Hochschulprüfungen

Während die türkische Nationalmannschaft im WM-Spiel gegen Paraguay um den Weiterkommen kämpft, wurden öffentliche Übertragungen des Spiels untersagt. Das Innenministerium begründet das Verbot mit der gleichzeitig stattfindenden Hochschulzugangsprüfung YKS, die nicht durch Lärm und Menschenmengen gestört werden soll.

Nach der 0:2-Niederlage gegen Australien steht das türkische Team im Spiel gegen Paraguay unter Zugzwang. Doch die Fans können ihre Mannschaft nicht wie gewohnt beim Public Viewing unterstützen.

Das türkische Innenministerium hat landesweit Großbildübertragungen des WM-Spiels unter freiem Himmel untersagt. Grund ist die gleichzeitig stattfindende landesweite Hochschulzugangsprüfung YKS, bei der Lärm und Verkehrsprobleme vermieden werden sollen, um die Prüflinge nicht zu beeinträchtigen. Die Gouverneure erhielten die Anweisung, keine öffentlichen Leinwände für das Spiel am Samstagmorgen zu genehmigen. Zuvor hatten mehrere Kommunen solche Veranstaltungen geplant, mussten sie aber nach der ministeriellen Direktive absagen.

Die Behörden begründen das Verbot mit der frühen Anstoßzeit und dem damit verbundenen Risiko von Menschenansammlungen, die den Prüfungsablauf stören könnten. Nach der Auftaktniederlage gegen Australien hatten sich in der Türkei große Menschenmengen an öffentlichen Plätzen, Parks und sogar in einem antiken Amphitheater versammelt, um das Spiel zu verfolgen. Der Druck auf die türkische Mannschaft ist nun hoch, da sie in einer Gruppe mit dem Gastgeber ..





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