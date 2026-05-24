Türkei: Räumung Hauptquartiers auf Ver базуurteilung gegen Regierung

Die vorläufige Räumung des Hauptquartiers der oppositionellen CHP-Partei in Ankara wurde als Reaktion auf ein verfassungswidrigen Gerichtsurteil durchgeführt, das den Parteichef wieder in sein Amt einsetzt. Die von der Regierung beschuldigte Opposition warf ein "Justizputsch" vor und kündigte juristische Schritte ein.

In der Türkei hat die Räumung des Hauptquartiers der oppositionellen CHP-Partei begonnen. Bereitschaftspolizei setzte am Sonntag Tränengas ein und drang in das Gebäude in Ankara ein, berichtete ein Reuters-Augenzeuge.

Einem amtlichen Bericht zufolge hatten Behörden zuvor die Räumung der Zentrale der größten Oppositionspartei angeordnet. Dabei setzten sie ein Gerichtsurteil durch, das den ehemaligen Parteichef wieder in sein Amt einsetzt. Das Büro des Gouverneurs von Ankara wies die Polizei an, die Anhänger des abgesetzten Vorsitzenden Özgür Özel (51) aus dem Gebäude zu verweisen. Einem anderen Bericht zufolge hatte das Berufungsgericht bereits am Donnerstag die Ergebnisse des CHP-Parteitags von 2023 annulliert, weil es nicht näher genannte Unregelmäßigkeiten feststellte.

An seiner Stelle setzte das Gericht den früheren CHP-Vorsitzenden Kemal Kilicdaroglu (77) wieder ein. Der Abgetretenne CHP-Führung unter Özel verurteilte das Gerichtsurteil als „Justizputsch“





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