Türkei scheidet aus der WM aus - Brasilien feiert souveränen Sieg

Die Türkei ist als erstes Team aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden. Brasilien hingegen feiert einen souveränen Sieg gegen Haiti. Der MagentaTV-Kommentator Christian Straßburger ist fassungslos über die türkischen Chancenwucherer mit 64 Schüssen.

München (ots) - Der MagentaTV-Kommentator Christian Straßburger ist fassungslos über die türkischen Chancenwucherer mit 64 Schüssen. Im Gegensatz dazu feiert er die Defensivleistung der Südamerikaner ab, die Atletico Paraguay genannt wird.

Die Türkei hat sich die Zähne ausgebissen und ist als erstes Team aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden. Das schnellste Tor dieser WM wurde in der 64. Sekunde erzielt und die Türkei unterlag mit 0:1. MagentaTV-Experte Levent Sürme kritisiert die Spielweise der Türken: 'Viel Ballbesitz, aber auch eine nicht so gute Zweikampfquote.

Du hast den Ball, kannst dich aber nicht durchsetzen.

' Der Experte Halil Altintop sieht in dem 'Breakfast Club' bei MagentaTV 'sehr, sehr viele Fragezeichen. Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß.

' Der Ex-Bundesliga-Profi und 38-fache türkische Nationalspieler moniert: 'Wir malen zu schnell schwarz und weiß. Man hat gesehen, dass die Mannschaft nicht mit dem Druck umgehen kann.

' Sein vernichtendes Fazit lautet: 'Es ist eine gute Mannschaft, aber an Naivität nicht zu überbieten. ' Der Superstar Arda Güler von Real Madrid entschuldigt sich bei den Fans: 'Es ist beschämend. Wir entschuldigen uns bei unserem Volk. Wir sind in der Kabine alle am Weinen.

Wir werden das versuchen, für unsere Fans wiedergutzumachen.

' Die Türken profitieren in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sogar von einer neuen Regel: Bei einer Rudelbildung spricht Paraguays Miguel Almiron mit vorgehaltenem Mund und sieht die Rote Karte. Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich ordnet an: 'Es gibt die Regel. Sie ist klar, sie ist nachvollziehbar. Wenn du in aggressiver Art und Weise auf einen Spieler zugehst und dir die Hand vor den Mund hältst, gibt es eine Rote Karte.

' Experte Jonas Hofmann hebt die Signalwirkung des Premieren-Platzverweises hervor: 'Spätestens jetzt sind alle gewarnt. Dieses Szenario musste erst einmal passieren, dass wirklich alle gewarnt sind.

' Brasilien erfüllt die Pflichtaufgabe gegen Haiti souverän und siegt mit 3:0. Der Superstar Vinicius Jr. liefert dabei mit einem Tor und zwei Vorlagen eine große Show. Jürgen Klopp schwärmt bei dem Blick auf die Aufstellung der Brasilianer: 'Das ist eine Top-Mannschaft, mein Gott.

' Der 59-Jährige findet den Torhüter Alisson Becker vergleichbar mit Manuel Neuer: 'Er ist ein außergewöhnlicher Torhüter. ' Im Fernduell mit Deutschland um die meisten WM-Tore zieht Brasilien wieder vorbei. Sie stehen nun bei 241, Deutschland bei 239. Im abschließenden Gruppenspiel trifft Brasilien auf Schottland (am 24.

Juni ab 23.30 Uhr live) und kämpft da im Fernduell mit Marokko um den Gruppensieg. Jürgen Klopp sieht in der Elfenbeinküste einen 'schwierigen Gegner, eine Herausforderung'.

'Wir haben in der Summe die besseren Einzelspieler, aber die Elfenbeinküste hat auf einigen Schlüsselpositionen wirkliche Granaten. Sie haben schon Qualität. Wir müssen das Spiel in der richtigen Art annehmen.

' Die Partie gibt es ab 21.20 Uhr live bei MagentaTV. Nachfolgend die Stimmen und Clips aus dem 'Breakfast Club' sowie der Partien Türkei gegen Paraguay und Brasilien gegen Haiti. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's ab 17.30 Uhr mit den Vorberichten zu Niederlande gegen Schweden.

Anschließend gibt es den zweiten Auftritt der deutschen Mannschaft - ab 21.20 Uhr live. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv. Bundestrainer Julian Nagelsmann über die Extreme, dass nach dem 7:1 plötzlich Deutschland als Titel-Kandidat gehandelt wird: 'Das kann nach einem schlechten Spiel auch wieder in die andere Richtung gehen. Wir können das 7:1 gegen Curacao alle gut einschätzen.

Wir könnten alle gut einschätzen auf welchem Leistungsstand wir uns befinden und wir haben vor der WM gesagt, dass wir uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Das hilft den Fokus auf das Richtige zu setzen.

' Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZHJIeURJTExtUUtuNThOQmQzVEI4anlPTzUwSWxnakhJbGszcEhnaWpYST0= Jürgen Klopp reagiert auf Nagelsmann-Antwort zu den Extremen: 'Journalisten-Fragen, wenn ich eines nicht vermisse, dann das. Wir haben ein tolles Spiel gemacht gegen Curacao, morgen wird ein anderes Spiel. Ich wünsche uns und ihm, dass sie eine ganz tolle Leistung auf den Platz bringen, das Spiel annehmen. Wir haben in der Summe die besseren Einzelspieler, aber die Elfenbeinküste hat auf einigen Schlüsselpositionen wirkliche Granaten.

Sie haben schon Qualität. Wir müssen das Spiel in der richtigen Art annehmen. Die Vorbereitung auf die WM hat vor drei Wochen bekommen, aber die Mission läuft schon viel länger. Nach der Europameisterschaft hat Julian Nagelsmann gesagt: 'Was nervt ist, dass wir zwei Jahre warten müssen, bis wir Weltmeister werden'.

In jedem Länderspiel, das diese Jungs mit diesem Trainer gemacht haben, war das große Ziel im Hinterkopf. Wir haben richtig Qualität, die Jungs haben es gezeigt, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich freue mich auf das Spiel, weil es ein schwieriger Gegner ist, weil es eine Herausforderung ist





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