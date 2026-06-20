Türkei scheidet nach 0:1 gegen Paraguay in der WM aus - Güler und Fans in tiefer Enttäuschung

Nach einer knappen Niederlage gegen Paraguay und einer vorangegangenen 0:2-Patzer gegen Australien steht die türkische Nationalmannschaft vor dem Aus bei der Weltmeisterschaft. Der junge Star Arda Güler, Trainer Montella und ehemalige Nationalspieler äußern sich zur Situation.

Die türkische Nationalmannschaft hat nach nur einem Tag im Turnier das Aus bei der Fußball- Weltmeisterschaft einstecken müssen. Nach einer enttäuschenden 0:2-Niederlage gegen Australien und einem knappen 0:1 gegen Paraguay , das bereits in der 64.

Sekunde durch ein Tor von Matías Galarza entschieden wurde, steht das Elfmeterschießen gegen die USA praktisch nutzlos. Der junge Ausnahmetalent Arda Güler, der bei Real Madrid unter Vertrag steht, war nach dem Endstand sichtlich erschüttert und blickte leer in den dunklen Himmel über dem Stadion von Santa Clara. Auch seine Mitspieler konnten die Tränen nicht zurückhalten; in der Kabine herrschte stille Verzweiflung, während das Team um Trainer Vincenzo Montella darüber nachdachte, wie es die eigene Leistung rechtfertigen könnte.

Die Stimmung in der Türkei selbst spiegelte die Enttäuschung wider. Tausende von Fans verfolgten das Spiel bis in die frühen Morgenstunden am Bosporus, auf den Kölner Ringen und in Berliner Cafés. Trotz der weiten Anfahrt von mehr als 9.000 Kilometern nach Kalifornien war die Euphorie, die vor dem Turnier herrschte, längst verflogen.

Der frühere Nationalspieler Halil Altintop kommentierte das Ergebnis bei MagentaTV und betonte, dass die Mannschaft zwar über viel individuelle Qualität verfüge, aber nicht in der Lage gewesen sei, dem Druck der größten Fußballbühhe gerecht zu werden.

"Wir weinen in der Kabine. Wir müssen alles tun, um das wieder gutzumachen", sagte ein bedrückter Spieler, während Altintop von "sehr vielen Fragezeichen" sprach, die die Zukunft des Teams umgeben. Trainer Montessa verteidigte dennoch die Einsatzbereitschaft seiner Spieler. Trotz 62 Schüssen in den beiden Gruppenspielen, von denen nur zwölf das Tor trafen, blieb das Glück auf der falschen Seite.

Eine rote Karte gegen Miguel Almirón, der nach einer Auseinandersetzung mit Mert Müldür die Hand vor den Mund hielt und nach den neuen FIFA-Regeln vom Platz verwiesen wurde, ließ die Türken über eine halbe Spielzeit in Überzahl spielen - ein Vorteil, der nicht in Tore umgesetzt werden konnte. Montessa betonte, dass er den Spielern nichts vorwerfen könne und sei stolz auf den gezeigten Kampfgeist.

Die nächste Aufgabe besteht nun darin, die Lehren aus dem Fiasko zu ziehen, die Mannschaft neu zu strukturieren und den dortigen Druck besser zu bewältigen, um bei künftigen Turnieren wieder konkurrenzfähig zu sein





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