Vor der türkischen Küste liegt ein jahrtausendealter Schatz. Der Fund könnte Geschichte schreiben – und bald auch für Urlauber zugänglich sein.

Vor der türkischen Küste liegt ein jahrtausendealter Schatz. Der Fund könnte Geschichte schreiben – und bald auch für Urlaub er zugänglich sein. Auf dem Grund des Mittelmeer s schlummern zahlreiche Zeugnisse längst vergangener Zeiten.

Versunkene Schiffe erzählen von gefährlichen Handelsreisen, kostbaren Waren und den Menschen, die einst über die Meere fuhren. Manche Entdeckungen können sogar das bisherige Wissen über die Geschichte der Seefahrt verändern. Einsorgt nun international für Aufsehen. Doch was macht ihn so außergewöhnlich – und könnten künftig auch Urlauber einen Blick auf die Überreste werfen?auf die Überreste eines außergewöhnlich alten Handelsschiffs gestoßen.

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Die Fundstelle wurde bereits 2024 von Forschern der Akdeniz-Universität dokumentiert. Am 14. Oktober 2026 machte der türkische Kultur- und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy neue Erkenntnisse zu den Ausgrabungen öffentlich.fanden die Archäologen mehr als 30 Amphoren sowie drei steinerne Anker. Von der hölzernen Schiffskonstruktion ist dagegen nichts erhalten geblieben.

Die Wissenschaftler vermuten, dass das Handelsschiff ursprünglich etwa zehn Meter lang war und Waren über das Mittelmeer transportierte. Besonders bemerkenswert sind die Keramikgefäße. Einige haben die Jahrtausende nahezu unversehrt überstanden und enthalten sogar noch Rückstände ihrer ursprünglichen Füllung. Welche Güter darin transportiert wurden, wird einem Bericht der britischenDas mögliche Alter macht die Entdeckung zu einer archäologischen Sensation.

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Nach Einschätzung der Forscher sank das Schiff vor etwa 4400 bis 4700 Jahren, während der frühen Bronzezeit. Damit könnte es sich um das älteste bislang bekannte Schiffswrack der Welt handeln. Der bisherige Rekordhalter, ein Wrack vor der griechischen Insel Dokos, wird auf rund 4200 Jahre datiert, heißt es in demAllerdings ist die Altersbestimmung noch mit Unsicherheiten verbunden. Weil kein Schiffsholz erhalten geblieben ist, konnten die Wissenschaftler das Wrack nicht mithilfe der Radiokarbonmethode datieren.

Stattdessen verglichen sie Form und Verzierungen der Amphoren mit bekannten Keramikfunden aus Ägypten und dembereits als ältestes Schiffswrack der Welt. Wissenschaftlich bleibt die Einordnung jedoch vorläufig, solange die Datierung ausschließlich auf typologischen Vergleichen beruht. Die Bedeutung des Fundes reicht über einen möglichen Altersrekord hinaus. Die Gefäße liefern Hinweise darauf, wie weitreichend die Handelsbeziehungen im östlichen Mittelmeer bereits in der frühen Bronzezeit gewesen sein könnten.

Tonanalysen deuten darauf hin, dass zumindest ein Teil der Amphoren aus Werkstätten im Jordantal stammt. Ähnliche Keramikformen wurden auch in Ägypten, Troja undveröffentlicht wurde, davon aus, dass das Schiff von der östlichen Mittelmeerküste aus nach Westen unterwegs war. Als mögliche Ziele gelten Troja oderAuch die Fracht gibt Rätsel auf. Die Amphoren könnten ursprünglich Olivenöl, Wein oder Baumharze enthalten haben.

Die Archäologin Karin Sowada von der australischen Macquarie University untersuchte laut derunter Berufung auf Kultur- und Tourismusminister Ersoy berichtet, sollen die Artefakte künftig im neuen Mediterranean Underwater Archaeology Museum in Antalya ausgestellt werden, welches Ende 2026 oder im Frühjahr 2027 eröffnet werden soll. Damit könnten Besucher künftig einige der jahrtausendealten Amphoren aus nächster Nähe betrachten, ohne selbst ins Mittelmeer tauchen zu müssen. Einen konkreten Eröffnungstermin gibt es derzeit noch nicht.

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Auch ist bislang nicht belegt, dass die eigentliche Fundstelle vor Kekova für touristische Besichtigungen freigegeben werden soll. Für Reisende bleibt daher zunächst abzuwarten, wann das Museum seine Türen öffnet. Schon jetzt steht jedoch fest, dass die Funde für die Erforschung des frühen Mittelmeerhandels von großer Bedeutung sind. Sollte sich die Datierung weiter erhärten, könnte die Entdeckung vor Kekova außerdem einen neuen Maßstab in der Unterwasserarchäologie setzen. Flugdauer von Deutschland aus