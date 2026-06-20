Türkei startet mit Niederlage in die WM 2026: Druck im Spiel gegen Paraguay

Die türkische Nationalmannschaft verliert das erste WM-Gruppenspiel 2026 gegen Australien mit 0:2 und steht bereits im zweiten Spiel unter Zugzwang. Alle Infos zu Spielplan, Übertragung und der historischen Bedeutung der Teilnahme.

Die türkische Nationalmannschaft startet mit einer deutlichen Niederlage in die WM 2026 . Bereits nach 66 Sekunden gerät das Team durch ein Tor von Matias Galarza mit 0:1 in Rückstand, der mit einem kraftvollen Distanzschuss das türkische Tor trifft.

Am Ende unterliegt die Türkei Australien mit 0:2. Damit steht die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay bereits massiv unter Druck, denn eine weitere Niederlage würde das vorzeitige Aus nach nur zwei Spielen bedeuten. Für die Türkei, die erstmals seit der WM 2002 in Japan und Südkorea wieder bei einer Weltmeisterschaft vertreten ist, ist es eine Gelegenheit, den Fehlstart zu vergessen und einen wichtigen Schritt in Richtung K.o. -Phase zu machen.

Die wichtigsten Infos und Termine der türkischen Mannschaft bei der WM-Endrunde 2026 (vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026) im Überblick. Das erste Gruppenspiel findet am 14.

Juni 2026 in Vancouver statt, das letzte Gruppenspiel wird am 26. Juni in Los Angeles gegen die USA ausgetragen. Die Übertragungsrechte für die WM 2026 in Deutschland sind bereits vergeben: MagentaTV zeigt alle 104 Spiele live, darunter 44 Partien exklusiv. ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spiele im Free-TV.

Die Türkei bestreitet ihre drei Gruppenspiele in Vancouver, San Francisco und Los Angeles - allesamt prominenten Spielorte des Turniers. Für Fans in Deutschland sind die Anstoßzeiten jedoch wenig komfortabel: Zwei Spiele beginnen bereits um 6 Uhr morgens deutscher Zeit, das letzte Gruppenspiel sogar um 4 Uhr. Die türkische Gruppe wird als ambitioniert, aber nicht unlösbar eingeschätzt. Nach der Auftaktniederlage gegen Australien wird die Partie gegen Paraguay quasi zum Schlüsselspiel.

Bei einer weiteren Pleite wäre das Turnier für die Türkei vorzeitig beendet. Die WM 2026 stellt für die türkische Fußballnation mehr als nur eine einfache Turnierteilnahme dar. Es ist die erste WM-Teilnahme seit 2002, als das Team um Hakan Sükür mit dem dritten Platz einen der größten Erfolge der Verbandsgeschichte feierte. Umso größer sind die Hoffnungen, bei der Rückkehr auf die Weltbühne erneut ein Ausrufezeichen zu setzen und an die historische Leistung von vor 24 Jahren anzuknüpfen





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