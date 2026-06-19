Türkei und Paraguay im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde

Die Begegnung zwischen den beiden Teams im Levi's Stadium in Santa Clara wird ausschließlich beim kostenpflichtigen Streamingdienst MagentaTV übertragen.

Am Samstagmorgen geht es für die Türkei und Paraguay um wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die K.o. -Runde der Weltmeisterschaft . Die Begegnung zwischen den beiden Teams im Levi's Stadium in Santa Clara wird ausschließlich beim kostenpflichtigen Streamingdienst MagentaTV übertragen.

Die Telekom hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für alle 104 WM-Spiele gesichert, sodass 44 Spiele exklusiv im Pay-TV laufen. Die türkische Auftakt-Pleite war eine bittere Überraschung, trotz 63 Prozent Ballbesitz und 28 zu 8 Torschüssen musste man sich am Ende mit einer bitteren Niederlage abfinden. Gegen die USA blieb man über weite Strecken ohne echte Chance, bereits zur Halbzeit stand es 0:3.

In der zweiten Hälfte gelang immerhin noch der Anschlusstreffer, ehe US-Star Gio Reyna in der Nachspielzeit mit dem 1:4 endgültig den Deckel draufmachte. Damit stehen sowohl die Türkei als auch Paraguay bereits vor dem zweiten Gruppenspiel unter Druck. Wer im Kampf um den sicheren Einzug in die K.o. -Runde drinbleiben will, muss punkten





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