Türkei unter Druck nach Auftaktpleite gegen Australien

Die türkische Nationalmannschaft steht nach der 0:2-Niederlage gegen Australien bei der WM vor einem entscheidenden Spiel gegen Paraguay. Medien und Verband üben Kritik, Trainer Montella verteidigt sein Team.

Die türkische Nationalmannschaft steht nach der enttäuschenden 0:2-Auftaktniederlage gegen Australien bei der Fußball-Weltmeisterschaft sowohl medial als auch sportlich enorm unter Druck. Die Erwartungen an das Team um Stars wie Arda Güler, Hakan Calhanoglu und Kenan Yildiz waren hoch, doch die Leistung gegen die Socceroos blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

Während Australiens Nestory Irankunda und Connor Metcalfe glänzten, fand die türkische Offensive kaum statt. Die heimische Presse reagierte scharf: Sabah schrieb, man habe die Mannschaft zu sehr in den Himmel gehoben und verwöhnt, nun zeige sich die Wahrheit. Nationaltrainer Vincenzo Montella versuchte, die Wogen zu glätten und kritisierte die Medien für das Chaos, das sie verursachten. Er betonte, dass die Mannschaft in den letzten drei Jahren großartige Ergebnisse erzielt habe und mehr Respekt verdiene.

Doch die Stimmung bleibt angespannt, da der Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu die Äußerungen von Montellas Vorgänger Fatih Terim scharf zurückwies. Terim hatte nach der Niederlage indirekt Konsequenzen gefordert, was als mangelnde Unterstützung aufgefasst wurde. Das nächste Gruppenspiel gegen Paraguay am Samstag um 5:00 Uhr MESZ wird für die Türkei zum Endspiel. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, sodass eine Niederlage das vorzeitige Aus bedeuten würde, da Paraguay bereits gegen die USA mit 4:1 verloren hat.

Die Türkei muss also gewinnen, um die Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Die Mannschaft ist sich der Schwere der Situation bewusst. Montella appellierte an die Einheit und stellte sich vor die Spieler, während die Öffentlichkeit ungeduldig auf eine Reaktion wartet. Der Kader ist mit einem Marktwert von fast 474 Millionen Euro der sechsfache Wert des australischen Teams, was die Enttäuschung über die Auftaktpleite noch verstärkt.

Neun Spieler kommen aus den fünf großen europäischen Ligen, darunter Champions-League-erfahrene Akteure wie Calhanoglu und Shootingstar Can Uzun. Die Erwartungen sind entsprechend hoch: Bei der erst zweiten WM-Teilnahme seit 1954 soll endlich ein Achtelfinale erreicht werden. Ein frühes Aus wäre eine herbe Enttäuschung und könnte zu einer Zerreißprobe für den gesamten Verband führen. Die türkische Öffentlichkeit ist bekannt für ihre Leidenschaft, aber auch für ihre Ungeduld.

Schon nach dem ersten Spiel gab es massive Kritik in den sozialen Medien und in der Presse. Montella versuchte, mit einer Wagenburgmentalität zu reagieren und stellte sich schützend vor sein Team. Er betonte, dass man mit klarem Kopf an die Arbeit gehe, trotz des Chaos um die Mannschaft herum. Die Partie gegen Paraguay wird zeigen, ob die Türkei den Druck standhalten kann.

Paraguay hingegen geht nach der deutlichen Niederlage gegen die USA ebenfalls mit dem Rücken zur Wand, was die Begegnung zu einem echten Krimi macht. Die Türkei muss ihre spielerischen Qualitäten abrufen, um die drohende Blamage abzuwenden. Sollte es gelingen, könnte die Mannschaft neuen Schwung schöpfen. Andernfalls droht ein frühzeitiges WM-Aus, das die ohnehin angespannte Stimmung im Land weiter verschärfen würde.

Die kommenden Tage werden entscheidend sein für die Zukunft dieser talentierten, aber noch reifenden Mannschaft





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Türkei Fußball-WM Auftaktpleite Vincenzo Montella

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