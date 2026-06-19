Türkei unter Druck: WM-Auftaktniederlage und das Endspiel gegen Paraguay

Nach der 0:2-Niederlage gegen Australien steht die türkische Nationalmannschaft bei der WM 2026 unter brutalem Druck. Das Team muss im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay gewinnen, sonst droht das vorzeitige Aus. Die medialen und sportlichen Erwartungen sind aufgrund des hochkarätigen Kaders enorm.

Die türkische Nationalmannschaft steht nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Australien bei der Weltmeisterschaft 2026 sowohl unter sportlichem als auch medialem Druck . Das Team, das mit einem Marktwert von 473,7 Millionen Euro den sechsfachen Wert der australischen Mannschaft aufweist, enttäuschte mit einem uninspirierten Auftritt und verlor 0:2.

Während die heimische Presse bereits hart kritisiert, rückt das zweite Gruppenspiel gegen Paraguay in den Fokus, denn bei einer Niederlage und gleichzeitigem Sieg der USA über Paraguay wäre die Türkei aufgrund des direkten Vergleichs bereits vor dem letzten Spieltag Gruppenletzte. Nationaltrainer Vincenzo Montella versucht, eine defensive Haltung zu etablieren, wehrt sich gegen die Kritik und betont die guten Ergebnisse der letzten drei Jahre, während Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu indirekt auf die kontroversen Aussagen von Vorgänger Fatih Terim reagiert, der nach dem Spiel von Schuldigen sprach.

Die türkische Öffentlichkeit zeigt sich wenig verzeihend, denn die Erwartungen an das Team sind enorm hoch: Neun Spieler sind in den Top-Ligen Europas aktiv, darunter Stars wie Hakan Calhanoglu, Arda Güler und Kenan Yildiz, die zu wichtigen Leistungsträgern bei ihren Klubs gehören. Zudem talentierte Nachwuchsspieler wie Can Uzun wecken Hoffnungen auf ein erfolgreiches Turnier. Angesichts des neuen WM-Modus, der das Erreichen der K.O. -Runde einfacher macht, gilt ein vorzeitiges Aus als inakzeptabel.

Gegen Paraguay ist die Mannschaft daher zum Siegen verdammt, zumal nicht davon auszugehen ist, dass Spanien im Parallelspiel gegen Saudi-Arabien erneut überraschend verliert. Der Druck auf die türkische Mannschaft ist immens, und nur ein Sieg kann die Titeltraum am Leben erhalten





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