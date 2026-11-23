Wer in die Türkei reist, sollte nicht nur an Flug und Hotel denken, sondern auch an die Einreise. Reicht der Personalausweis oder braucht man einen Reisepass?

Wer in die Türkei reist, sollte nicht nur an Flug und Hotel denken, sondern auch an die Einreise. Reicht der Personalausweis oder braucht man einen Reisepass?auch ist – vor der Abreise sollten sich Urlaub er unbedingt mit den Einreise bestimmungen vertraut machen.

Denn ohne die richtigen Dokumente kann der Traumurlaub schnell am Flughafen enden. Eine zentrale Frage dabei lautet: Reicht für die Einreisevorzeitig endet, weil ein Dokument fehlt oder nicht mehr lange genug gültig ist. Für deutsche Staatsangehörige ist die Einreise in die Türkei laut demmit einem gültigen Reisepass, einem vorläufigen Reisepass und auch mit einem Personalausweis möglich.

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Achtung hingegen ist geboten bei einem vorläufigen Personalausweis; die türkischen Behörden könnten in diesem Fall die Einreise verweigern.schreibt, sollte der Reisepass noch über mindestens eine freie Seite verfügen, andernfalls droht ebenfalls die Zurückweisung an der Grenze. Zwar steht auf der Seite des Auswärtigen Amtes, dass ein Türkei-Urlaub auch mit einem maximal seit einem Jahr abgelaufenen Ausweisdokument möglich wäre.

Allerdings ist hier Vorsicht geboten. Denn die Urlaubern unbedingt zu einem Reisepass, der noch mindestens 60 Tage über das Ende des Aufenthalts hinaus gültig sein sollte. Noch besser sei es, wenn der Reisepass bei der Einreise in die Türkei noch sechs Monate gültig sei, dain die Türkei fährt oder in ein Nachbarland weiterreisen möchte, sollte dies bei der Planung bedenken.

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Bei der Einreise mit dem Auto sind lautneben dem Reisepass oder Personalausweis auch ein internationaler Führerschein, die Zulassungspapiere des Fahrzeugs sowie eine internationale Versicherungskarte erforderlich. Letztere gilt in der Türkei als Nachweis dafür, dass für das Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung im Herkunftsland besteht, wie das Versicherungsvergleichsportal Außerdem wichtig: Wenn es sich nicht um das eigene Auto handelt, benötigt der Fahrer eine Vollmacht des Fahrzeughalters, wie die Antalya Tourist Information schreibt.

DerFür alleinreisende Kinder empfiehlt der ADAC neben einem Kinderreisepass oder Personalausweis auch die Mitnahme einer Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Das sei zwar rechtlich nicht vorgeschrieben, aber. Dieses kann auch elektronisch beantragt werden und ist unter anderem in Deutsch, Arabisch und Chinesisch verfügbar. Ein E-Visum ist ausschließlich für Touristen verfügbar, wie auf der Website des Ministeriums steht.

Für andere Zwecke wie Arbeit oder Studium reicht ein E-Visum nicht aus. Übrigens gilt für Deutsche, Österreicher und Schweizer laut der Antalya Tourist Information ein Maximalaufenthalt von 180 Tagen in einem Jahr in der Türkei, auch mit einem Visum.