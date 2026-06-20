Türkei verabschiedet sich von der WM 2026

Der Kapitän der türkischen Fußballnationalmannschaft, Hakan Calhanoglu, hat sich bei den Fans um Entschuldigung gebeten, nachdem die Mannschaft in der Gruppe D keine Chance mehr auf das Weiterkommen hatte.

Die Türkei hat sich von der WM 2026 verabschiedet. Der Kapitän der türkischen Fußball nationalmannschaft, Hakan Calhanoglu , übte sich in Stolz für seine Mitspieler, bat jedoch bei den Fans um Entschuldigung.

Er wollte sich bei den Fans bedanken, die zu den Spielen gekommen waren, und gleichzeitig sich bei ihnen entschuldigen. Die türkische Mannschaft um den früheren Bundesliga-Profi hatte in der Gruppe D keine Chance mehr auf das Weiterkommen nach dem bitteren 0:1 im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay in Santa Clara. Die Erwartungen waren hoch, sagte Calhanoglu, aber er sei stolz auf seine Teamkollegen, weil jeder sein Bestes versucht habe.

Doch selbst in Überzahl nach der Roten Karte für Miguel Almiron reichte es nicht für einen dringend benötigten Punkt. Jeder wollte seinem Land etwas geben, betonte Calhanoglu. Man habe gegen Paraguay und auch gegen Australien viel versucht, aber auch ein bisschen Pech gehabt. Der 32-Jährige richtete aber auch den Blick nach vorne.

Die Türkei habe eine junge Generation an Spielern, die noch viele Turniere vor sich hätten. Für ihn war es vielleicht das letzte Turnier, aber man wisse das nie. Das abschließende Spiel gegen die USA solle das Team nun so gut wie möglich bestreiten, betonte er. Die Partie gegen Paraguay müsse vergessen werden, aber das sei nicht leicht





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