Türkei verbietet Public Viewings während der WM - Regierung fürchtet Störungen bei frühen Anstößen

Während der Fußball-WM dürfen türkische Fans keine öffentlichen Großbildübertragungen mehr besuchen. Die Regierung begründet das Verbot mit der frühen Anstoßzeit und der Sorge vor Menschenmengen. Die Mannschaft steht nach der Auftaktniederlage bereits unter Druck.

Die türkische Regierung hat ein Verbot für öffentliche Großbildübertragungen der Länderspiele der Nationalmannschaft während der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft erlassen. Das Innenministerium unter Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Provinzgouverneure angewiesen, keine Genehmigungen für Leinwände zu erteilen, um Menschenansammlungen und Verkehrsprobleme zu vermeiden.

Die Maßnahme wird mit der frühen Anstoßzeit der Spiele begründet, die am Morgen zu erhöhten Störrisiken führen würde. Die Entscheidung fällt in eine emotional aufgeladene Zeit, nachdem die türkische Mannschaft ihr Auftaktspiel gegen Australien mit 0:2 verloren hatte. Damals hatten sich noch große Menschenmengen an öffentlichen Plätzen, in Parks und sogar in einem antiken Amphitheater in Antalla versammelt, um die Spiele zu verfolgen.

Nun steht das Team unter Druck, da im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay ein Sieg notwendig ist, um die Chancen auf das Weiterkommen zu wahren. Trainer Vincenzo Montella zeigte sich auf der Pressekonferenz enttäuscht über die Kritik im Land und betonte die erfolgreiche Arbeit der letzten drei Jahre, forderte aber mehr Respekt nach dem ersten Spiel, auch wenn die Mannschaft es besser hätte machen können





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