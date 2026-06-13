Türkei vs. Australien: Warum das WM‑Eröffnungsspiel nicht im Free‑TV läuft und wie Sie es sehen können

Die türkische Nationalmannschaft startet am Sonntagmorgen gegen Australien, doch das Spiel ist im Free‑TV nicht verfügbar. Erfahren Sie, warum die Telekom die exklusiven Rechte besitzt, welche Kosten für das Pay‑TV‑Abo anfallen und welche Zusatzangebote es für türkische Fans gibt. Außerdem ein Überblick über die Vorbereitung beider Teams und die Bedeutung des Duells in Gruppe D.

Die türkische Nationalmannschaft tritt am kommenden Sonntag um 6 Uhr morgens im ersten Spiel ihrer Gruppenphase gegen Australien an. Trotz der Bedeutung dieses Anpfiffes gibt es im deutschen Free‑TV keine Live‑Übertragung.

Die Gründe dafür liegen in den Vergabe­bedingungen der Übertragungsrechte: Die Deutsche Telekom hat sämtliche 104 Spiele der Fußball‑Weltmeisterschaft exklusiv erworben. ARD und ZDF dürfen nur im Rahmen einer Sublizenz jeweils 30 Partien im frei empfangbaren Fernsehen zeigen, während die restlichen 44 Begegnungen ausschließlich im Pay‑TV von MagentaTV übertragen werden. Das Aufeinandertreffen Türkei - Australien fällt in diese Kategorie, sodass Interessierte ein kostenpflichtiges Abo bei MagentaTV benötigen, das aktuell bei 11 Euro im Monat liegt.

Wer das Spiel dennoch im freien Internet verfolgen will, muss auf inoffizielle Streams zurückgreifen, die jedoch nicht immer zuverlässig und rechtlich problematisch sein können. Für Fans, die bereit sind, für die offizielle Übertragung zu bezahlen, bietet die Telekom zudem ein besonderes Extra: Alle Spiele der türkischen Mannschaft können mit türkischem Kommentar von Ertem Şener und dem ehemaligen Bundesliga‑Stürmer Halil Altintop genossen werden.

Diese Kommentatoren vermitteln nicht nur das sportliche Geschehen, sondern auch kulturelle Nuancen, die für die mehr als 80 Millionen Fußballbegeisterten in der Türkei von großer Bedeutung sind. Die Türkei ist seit 2002 wieder bei einer Weltmeisterschaft vertreten und hofft, das lang ersehnte Comeback auf der internationalen Bühne zu feiern. Im Vorfeld der WM zeigte Trainer Vincenzo Montella vielversprechende Form: In Testspielen gegen Nordmazedonien (4:0) und Venezuela (2:1) überzeugte das Team durch klare Offensivaktionen und eine stabile Defensive.

Einziger Wermutstropfen war die Verletzung des jungen Juventus‑Stürmers Kenan Yildiz, der sich eine Wadenverletzung zuzog und deshalb an den beiden Vorbereitungsspielen nicht teilnehmen konnte. Seine Rückkehr ist derzeit fraglich, doch die türkische Mannschaft verfügt über genügend Tiefe, um das Defizit auszugleichen. Die Gegner aus Down‑Under beginnen ihre Weltmeisterschaft ebenfalls in Gruppe D, zusammen mit den Gastgebern USA und Paraguay.

Australien zog zuletzt ein 0:1 gegen Co‑Gastgeber Mexiko ein und spielte im Anschluss ein 1:1 gegen die Schweiz - beides keine überzeugenden Ergebnisse, die jedoch die solide Turniererfahrung der Socceroos unterstreichen. 2022 gelang es den Australiern, die Gruppenphase zu überstehen, bevor sie im Achtelfinale vom späteren Weltmeister Argentinien ausgeschieden sind. Die bevorstehende Begegnung am Sonntag verspricht ein intensives Duell zweier sehr unterschiedlicher Mannschaften: Auf der einen Seite die leidenschaftliche, nach langer Pause zurückkehrende Türkei, auf der anderen Seite die erfahrenen, taktisch gut organisierten Australier.

Während die türkischen Fans die Rückkehr ihres Teams auf die große Bühne feiern, hoffen auch die türkischsprachigen Zuschauer in Deutschland auf ein spannendes Spiel, das sie - sofern sie das kostenpflichtige Angebot nutzen - live verfolgen können. Der Ausgang des Spiels könnte zudem Aufschluss darüber geben, welche Mannschaft die Oberhand in dieser konkurrenzstarken Gruppe behalten wird, bevor das Turnier in den kommenden Wochen weiter an Fahrt aufnimmt





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