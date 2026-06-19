Türkei vs. Paraguay: Fußball-WM 2026 - Wichtige Punkte für die K.-o.-Runde

Die türkische Nationalmannschaft trifft in der Gruppe D der Fußball-WM 2026 auf das kampfstarke Team aus Paraguay. Die Türkei hat sich souverän für die Endrunde qualifiziert und wird von Trainer Vincenzo Montella betreut. Paraguay setzt auf eine disziplinierte Verteidigung und schnelles Umschaltspiel. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen und kann nur bei MagentaTV live verfolgt werden.

Für die türkische Nationalmannschaft geht es bei der Fußball-WM 2026 um wichtige Punkte für das Erreichen der K.-o. -Runde. In der Gruppe D wartet das kampfstarke Team aus Paraguay .

Die Türkei hat sich unter dem italienischen Trainer Vincenzo Montella souverän für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Das Team besticht durch eine extrem spielstarke Mischung aus erfahrenen internationalen Topstars und hochtalentierten Youngstern. Nach dem historischen Gewinn der Bronzemedaille bei der WM 2002 greift die stolze Fußballnation nach über zwei Jahrzehnten endlich wieder auf der ganz großen Weltbühne an. Paraguay hat sich nach harten Qualifikationsrunden in Südamerika erfolgreich für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.

Das Team wird von Nationaltrainer Gustavo Alfaro betreut und setzt traditionell auf eine extrem disziplinierte Verteidigung und schnelles Umschaltspiel. Dieses Duell auf der ganz großen WM-Bühne verspricht Hochspannung. Da beide Nationen in der jüngeren Vergangenheit vor allem in Pflichtspielen selten aufeinandertrafen, handelt es sich um ein echtes Generationen-Duell zweier vollkommen unterschiedlicher Fußball-Philosophien. Schlechte Nachrichten für alle Free-TV-Zuschauer: Das WM-Spiel zwischen der Türkei und Paraguay wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Weder die ARD noch das ZDF oder RTL zeigen die Begegnung. Da dieses Vorrundenspiel nicht im Free-TV läuft, gibt es dazu leider auch keinen kostenlosen Livestream auf Joyn. Die Übertragungsrechte für diese Partie liegen komplett exklusiv bei MagentaTV. Der Streamingdienst der Telekom hat sich die Hauptrechte an der gesamten Weltmeisterschaft gesichert und zeigt alle 104 Spiele live.

Insgesamt 44 Begegnungen des Turniers - darunter alle drei Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft - laufen ausschließlich beim kostenpflichtigen Anbieter. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten an der US-Westküste müssen deutsche Fußballfans am Samstagmorgen besonders früh aufstehen: Der Anstoß im Levi's Stadium in Santa Clara erfolgt um pünktlich 05:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ).

Wer kein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV besitzt oder das Spiel zur frühen Morgenstunde nicht live am Bildschirm verfolgen kann, bleibt trotzdem voll auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Livestream gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App - inklusive Toren, Highlights, Statistiken und allen wichtigen Szenen der Partie





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