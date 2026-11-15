Türkische Feiertage 2026 und 2027: Termine und Regeln für Urlauber

Alle Termine für staatliche und religiöse Feiertage in der Türkei für 2026 und 2027. Wichtige Regeln für Touristen, Geschäftszeiten und kulturelle Hinweise.

In der Türkei gibt es in der Regel mehr Feiertage als in Deutschland, was die Reiseplanung für Touristen erheblich beeinflussen kann. Wir haben die genauen Termine für 2026 und 2027 herausgesucht, um sicherzustellen, dass Urlauber keine Überraschungen erleben.

Staatliche Feiertage in der Türkei

Im türkischen System sind grundsätzlich etwas mehr Feiertage verankert, als das in Deutschland der Fall ist. Dabei kann zwischen zwei Kategorien unterschieden werden: den festen nationalen Gedenktagen, die an wichtige historische Daten gebunden sind, und den religiösen Feiertagen, die sich nach dem islamischen Mondkalender richten.

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Zu den wichtigsten nationalen Tagen gehören der 1. Mai, der Tag der Demokratie und nationalen Einheit am 15. Juli, der Tag des Sieges am 30. August und der Tag der Republik am 28. und 29. Oktober.

Religiöse Feiertage und Mondkalender

Die religiösen Feiertage, insbesondere das Fastenfest und das Opferfest, werden durch den islamischen Mondkalender bestimmt. Im Gegensatz zum deutschen System können sich einige türkische Feiertage jedes Jahr um mehr als eine Woche verschieben.

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Laut der AHK Türkiye sind im Jahr 2026 im Rahmen des Fastenmonats Ramadan drei volle und ein halber Feiertag vorgesehen. Für das Opferfest fallen laut AHK Türkiye 4,5 Feiertage an. Diese variablen Termine erfordern eine flexible Reiseplanung.

Folgen für Touristen und Geschäftszeiten

Urlauberinnen und Urlauber sollten die Feiertage in der Türkei kennen, denn sie könnten die Reiseplanung beeinträchtigen. So kann es sein, dass Geschäfte und Restaurants an Feiertagen geschlossen sind oder ihre Öffnungszeiten verkürzen.

Grundsätzlich müssen Läden, Restaurants, Bars und Cafés an Feiertagen nicht komplett schließen. In der Regel verkürzen sie ihre Öffnungszeiten allerdings, wie die türkische Zeitung berichtet hat.

Regeln für Museen und kulturelle Stätten

Kulturelle wie historische Stätten sind an Feiertagen in der Regel ebenfalls unter Einschränkungen und Änderungen der Öffnungszeiten geöffnet. An religiösen Feiertagen gilt laut der Richtlinie, dass Museen und historische Stätten "nur am ersten Tag bis zum Mittag (bis 13 Uhr) geschlossen; an den übrigen Feiertagen sowie an allen gesetzlichen Feiertagen für Besucher geöffnet" sind.

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Kulturelle Erwartungen und Respekt

B bei religiösen Feiertagen gilt die Richtlinie, dass sich Türkei-Touristen, die nicht muslimischen Glaubens sind, nicht zwingend an die religiösen Vorschriften halten müssen. Die Fastenzeit muss beispielsweise nicht eingehalten werden.

Allerdings sollten sich Urlauberinnen und Urlauber über die kulturellen und religiösen Gegebenheiten informieren, um ein respektvolles Verhalten während der Feiertage sicherzustellen. Die Reiseplattform rät Türkei-Urlauberinnen und -Urlaubern beispielsweise, an religiösen Feiertagen konservative Kleidung zu tragen und auf öffentliche Zärtlichkeiten zu verzichten.

Zusätzlich sollten sie in öffentlichen Räumen keine laute Musik spielen und während des Ramadan nicht an öffentlichen Plätzen essen oder trinken. Dieses Verhalten fördert ein positives Miteinander und zeigt Respekt vor der lokalen Kultur und Tradition.