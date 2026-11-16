Turkische Finanzskandale: Erdogan-Partei und Ex-Ministerin unter Verdacht

Ein massiver Betrug um Milliarden Euros erschüttert den türkischen Markt. Ex-Ministerin Sayan Kaya und AKP-Verbundene ermitteln. Folgen für Anleger.

Ein massiver Finanzskandal erschüttert die türkische Wirtschaft und wirft ein dunkles Licht auf die Stabilität des lokalen Kapitalmarkts. Hunderttausende Bürger hatten ihr Erspartes in Investmentfonds angelegt, die mit unrealistisch hohen Renditen warben. Die Ermittlungen zeigen, dass diese Gewinne oft künstlich erzeugt wurden, um das Vertrauen der Anleger zu manipulieren. Rund 456.000 Anleger sind von den Vorgängen betroffen, wobei zeitweise ein Volumen von mehr als 18 Milliarden Euro im Umlauf war. Die Ermittlungspfade führen dabei bis in die unmittelbare Umgebung der Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Künstliche Kursmanipulation auf der Börse

Der türkische Aktienmarkt diente vielen Bürgern als Flucht vor der extremen Inflation. Börsenexperten wie Christian Röhl erklären, dass Finanzmanager einen ausgeklügelten Trick anwendeten, um die Kurse kleiner Firmen künstlich in die Höhe zu treiben. Dieser Mechanismus zog auch den Wert der damit verbundenen Investmentfonds stark an. Als besonders drastisches Beispiel dient der TLY-Fonds, der zeitweise einen Anstieg von mehr als 15.000 Prozent verzeichnete. Dieser massive Auftrieb lockte immer mehr Menschen an, ihr Geld in diese Fahrzeuge zu investieren. Der Höhepunkt dieser Blase endete jedoch mit einem Zusammenbruch, als zahlreiche Anleger ihre Gelder zurückforderten und die Kurse einbrachen.

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Regierungskreise und Festnahmen im Fokus

Die Behörden griffen bei 131 betroffenen Fonds ein, um weitere Schäden abzuwenden. Mehr als 430 Personen geraten derzeit ins Visier der Justiz. Eine zentrale Figur in diesen Ermittlungen ist Fatma Betül Sayan Kaya, die ehemalige Ministerin und frühere Vizechefin der AKP, der Regierungspartei von Präsident Erdogan. Sie sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Opposition wirft ihr vor, durch die Manipulationen Millionengewinne erzielt zu haben. Sayan Kaya bestreitet jedoch jegliches Fehlverhalten. Auch der frühere Chefbörsenwart von Istanbul wurde festgenommen. Es gibt Hinweise darauf, dass Finanzminister Mehmet Şimsek bereits im Jahr 2025 vor möglichen Manipulationen durch solche Fonds gewarnt hatte.

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Finanzielle Auswirkungen und internationale Folgen

Die finanziellen Dimensionen des Falls sind beträchtlich. Fatma Betül Sayan Kaya soll aus einem Einsatz von umgerechnet rund 2,7 Millionen Euro einen Gewinn von etwa 39 Millionen Euro gemacht haben. Dies verdeutlicht das Ausmaß des allegeden Vermögensvorteils durch die Marktmanipulation. Ein gravierendes Risiko entsteht nun für das gesamte Land: Der bekannte Indexanbieter MSCI prüft möglicherweise einen Ausschluss der Türkei aus seinem Schwellenländerindex. Sollte dies geschehen, müssten viele internationale Fonds gezwungenermaßen türkische Aktien verkaufen. Dies würde den bereits fragilen Kapitalmarkt zusätzlich belasten und könnte zu einer weiteren Instabilität führen.

Schutzlage deutscher und europäischer Anleger

Trotz der massiven Verwerfungen in der Türkei bleibt die Gefahr für deutsche Sparer glücklicherweise gering. In beliebten Emerging-Markets-ETFs, die in Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei investieren, liegt der Anteil der Türkei-Aktien bei nur rund 0,37 Prozent. Das bedeutet, dass von 10.000 Euro Investmentkapital gerade einmal 37 Euro in türkische Werte fließen. Dies dämpft die direkten finanziellen Auswirkungen auf private Investoren in Europa erheblich. Dennoch dient dieser Skandal als Warnung vor der Gefahr von Fonds, die mit unfairen Tricks künstliche Renditen suggerieren, während echte fundamentale Werte fehlen. Die Aufarbeitung wird die Glaubwürdigkeit der türkischen Finanzmärkte noch lange prägen.