Türkische Fußballnationalmannschaft nach vorzeitigem Aus: Enttäuschung im Land riesig

Die türkische Fußballnationalmannschaft ist nach dem vorzeitigen Aus aus dem Turnier ausgeschieden. Die Enttäuschung im Land ist riesig. Die Spieler und der Trainer haben sich für ihre Leistung entschuldigt und betont, dass sie alles gegeben haben.

In San Francisco ist das vorzeitige Aus für die türkische Fußball nationalmannschaft besiegelt worden. Der Traum vom Sechzehntelfinale ist geplatzt, die Enttäuschung im Land riesig. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff flossen bei zahlreichen türkischen Spielern die Tränen.

Verteidiger Mert Müldür (27) konnte seine Emotionen nicht verbergen. Starspieler Arda Güler (21) zeigte sich tief getroffen und sagte, dass die Mannschaft sich schäme und um Entschuldigung bitte. Kapitän Hakan Çalhanoğlu (32) rang um Fassung. Der Mittelfeldchef erklärte, dass es nicht leicht sei, die richtigen Worte zu finden, und dass die Mannschaft es bis hierher geschafft habe, aber in den letzten beiden Spielen habe sie alles gegeben, aber es einfach nicht geklappt habe.

Es war einfach Pech. Schlussmann Uğurcan Çakır (30) fand deutliche Worte und wandte sich an die Fans in der Heimat. Trainer Vincenzo Montella (52) machte nach dem vorzeitigen Ausscheiden keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. Der Nationalcoach sagte, dass er sehr traurig sei, für das Volk, das große Erwartungen hatte, und auch für seinen Verband.

Er wisse genau, wie hart die Spieler gearbeitet hätten. So etwas passiere normalerweise vielleicht einmal in 50 Spielen. In zwei Partien habe man 65 Schüsse abgegeben - über den Ballbesitz möchte man gar nicht erst sprechen. Das Schicksal war nicht auf ihrer Seite.

Auf der anschließenden Pressekonferenz musste sich der Italiener erneut Fragen zu seiner Offensivbesetzung gefallen lassen. Kritiker hatten bemängelt, dass mit Kerem Aktürkoğlu (27) wieder kein klassischer Mittelstürmer begonnen hatte. Montella reagierte gereizt und fragte, warum man schon wieder mit der Stürmerfrage kommen wolle. Er erinnerte daran, dass man 65 Schüsse abgegeben habe und dass der Ball einfach nicht rein wollte.

Wenn man jemanden finden könne, der erklären könne, warum solche Dinge im Fußball manchmal passieren, sei er bereit, dazuzulernen. Die Mannschaft renne an, schieße - und nichts passe. Was man heute noch mehr tun könne, wenn es nicht klappe, das klappe eben nicht





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