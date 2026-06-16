Turkischer Außenminister warnt vor Ausweitung des Ukraine-Kriegs; Tote durch russische Angriffe

Wahrend eines Moskau-Besuchs warnt der türkische Außenminister vor einer geografischen Ausweitung des Ukraine-Konflikts. Ukrainische Behörden melden mindestens acht Tote durch russische Luftangriffe. Zudem wird der Absturz eines ukrainischen Kampfflugzeugs sowie ein Zwischenfall im Ärmelkanal bekannt. Bundeskanzler Merz vergleicht das Iran-Abkommen mit einer möglichen Lösung für die Ukraine und zeigt sich nach G7-Gipfel optimistisch.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan äußerte während seines Besuchs in Moskau ernste Bedenken hinsichtlich der jüngsten Eskalation im Ukraine-Krieg . In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow warnte Fidan vor einer möglichen geografischen Ausweitung des Konflikts, was seiner Ansicht nach Anlass zu großer Sorge gebe.

Besonders die zunehmende Zahl von Angriffen auf Ziele hinter der Front sowie Drohnenattacken, die die Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer gefährden, hätten Auswirkungen, die die Interessen Dritter beeinträchtigten. Da die Türkei wie Russland und die Ukraine Zugang zum Schwarzen Meer habe und zu beiden Ländern gute Beziehungen unterhalte, seien bestimmte deeskalierende Maßnahmen notwendig. Unterdessen berichteten ukrainische Behörden von mindestens acht Toten bei russischen Luftangriffen im Süden und Osten der Ukraine am Dienstag.

In der Region Dnipropetrowsk forderte eine Drohnenattacke auf ein Auto drei Menschenleben, wie der örtliche Gouverneur Oleksandr Hanscha mitteilte. Die russische Armee habe mit Drohnen Zivilisten angegriffen, die sich auf einer Straße befanden. In der Stadt Slowjansk in der Region Donezk kamen weitere drei Menschen durch den Beschuss von Wohngebieten ums Leben, wie Bürgermeister Vadym Liach bekannt gab. Zwei zusätzliche Todesopfer gab es laut Behörden durch Drohnenbeschuss in der südlichen Region Cherson, wo auch 16 Menschen verletzt wurden.

Erst in der Nacht von Sonntag auf Montag waren bei massiven russischen Angriffen in der Ukraine mindestens elf Menschen getötet worden. Zudem kam es zum Absturz eines ukrainischen Kampfflugzeugs vom Typ Su-24 in der Region Chmelnyzkyj im Westen des Landes, wobei beide Piloten ums Leben kamen, wie die ukrainischen Luftstreitkräfte mitteilten. Die Ursachen des Absturzes werden untersucht.

Der Verlust eines solchen Kampfjets wiegt für die Ukraine schwer, da das russische Militär ein deutliches Übergewicht an Flugzeugen hat und diese immer wieder für Luftangriffe auf ukrainisches Territorium einsetzt. Bundeskanzler Friedrich Merz bezog sich am Rande des G7-Gipfels im französischen Évian auf das von den USA ausgehandelte Abkommen mit dem Iran und bezeichnete es als Vorbild für die Ukraine.

Diese Einigung biete eine große Chance für die Stabilität der Region und eine Erholung der Weltwirtschaft, so Merz, der auf den gesunkenen Ölpreis und die positiven Aktienmärkte verwies. Er sei zuversichtlich, dass dies trage, und betonte, dass der Iran die Rahmenvereinbarung akzeptieren müsse, weil ihm die militärische Überlegenheit der USA keine andere Wahl lasse. Merz ermahnte US-Präsident Donald Trump, an diesem Beispiel zu sehen, dass klare militärische Stärke diplomatische Lösungen herbeiführen könne.

Sollte dasselbe auch für die Ukraine gelten, bestehe die Chance, an zwei kritischen Stellen der Welt dem Frieden näherzukommen. Merz dürfte damit implizit an Trump appellieren, wieder mehr Druck auf Russland auszuüben, damit dieses von seinen Forderungen abrückt. Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Ärmelkanal, wo die Besatzung eines russischen Kriegsschiffs Warnschüsse auf eine Yacht abgab. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Zwischenfall und erklärte, die Yacht habe auf mehrere Kontaktversuche nicht reagiert und sich bis auf 150 Meter genähert.

Daraufhin habe der Kapitän der Fregatte 'Admiral Grigorowitsch' den Befehl zum Eröffnen der Warnschüsse gegeben. Das Ministerium betonte, die Besatzung habe in Übereinstimmung mit den internationalen Schifffahrtsregeln gehandelt und alles getan, den Vorfall zu verhindern. Bundeskanzler Merz zeigte sich nach Gesprächen mit Präsident Trump und den übrigen G7-Partnern zuversichtlich hinsichtlich eines gemeinsamen Vorgehens im Ukraine-Krieg. Er empfinde einen gewissen Optimismus, dass Europäer und Amerikaner gemeinsam den Krieg beenden könnten.

Trump habe er aufmerksam und kooperativ erlebt. Alle G7-Partner seien sich einig, den Druck auf Moskau zu erhöhen, um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen. Man sei bereit zu Friedensgesprächen. Nach einem Drohnenangriff auf ein Öldepot in Jaroslawl berichteten Menschen von "schwarzem Regen" und teilten Fotos und Videos, die dunkle Ablagerungen auf Autos, Fenstern und Balkonen zeigten. Dies deutet auf eine mögliche Umweltverschmutzung durch den Angriff hin





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