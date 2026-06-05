Türkischer SV Pforzheim: Geldwäscheermittlungen, massive Steuerschulden und drohendes Insolvenzverfahren

Der badische Fußballverein steht wegen Geldwäscheverdacht, bislang nicht erklärter Steuern in Höhe von fast 200 000 Euro und einem Insolvenzantrag des Finanzamts vor dem finanziellen und sportlichen Kollaps. Ermittlungen laufen, und ein Gutachten soll die Aussichten für eine Fortführung prüfen.

Der türkische Sport verein aus Pforzheim befindet sich in einer existenziellen Krise, die durch mehrere parallel verlaufende Ermittlungsverfahren ausgelöst wurde. Anfang Februar geriet der Club ins Visier der Zollbehörden, als bei einer Routinekontrolle am Flughafen Stuttgart bei den Spielern, die in die Türkei abfliegen wollten, Bargeld in Höhe von 215 000 Euro entdeckt wurde.

Die Summe überstieg die zulässige Freigrenze von 9 999 Euro pro Person deutlich, sodass die Beamten weiterführende Überprüfungen vornahmen und kurz darauf zwei Personen festnahmen, die nach Angaben der Presse als frühere Sponsoren des Vereins gelten. Die Generalstaatsanwaltschaft leitete nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche im großen Stil ein. Aktuell werden noch Beweismittel ausgewertet und es ist bislang kein Haftbefehl erlassen worden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigt hat.

Parallel zu den strafrechtlichen Untersuchungen geraten auch die finanziellen Angelegenheiten des SV in den Fokus. Laut lokalen Medien hat der Verein in den vergangenen sechs Jahren keine Steuererklärungen abgegeben, was zu einer Steuerschuld von fast 200 000 Euro führte. Zusätzlich zu den bereits aufgelaufenen Steuerverbindlichkeiten wurden im Frühjahr mehrere hunderttausend Euro an offenen Rechnungen und sonstigen Verbindlichkeiten festgestellt.

Der zweite Vorsitzende des Vereins, Florian Thanner, übernahm das Amt Ende April, doch bereits im März musste der Club aufgrund von Spielermangel und fehlenden finanziellen Mitteln die letzten Saisonspiele absagen, was zum Abstieg aus der Verbandsliga und zum bescheidenen Letztplatz in der Tabelle führte. Der damalige Trainer Gökhan Gökce kündigte daraufhin seinen Rücktritt an und erklärte, dass die sportlichen Perspektiven des Vereins nicht mehr realisierbar seien. Angesichts dieser kumulierten Problemlage hat das Finanzamt Pforzheim am 30.

April einen Insolvenzantrag gegen den Türkischen SV Pforzheim gestellt. Das zuständige Amtsgericht in Pforzheim hat daraufhin am 26. Mai die Beauftragung eines Rechtsanwalts mit der Erstellung eines Gutachtens veranlasst, um zu prüfen, ob ein Eröffnungsgrund für ein Insolvenzverfahren vorliegt. Das Gutachten soll zudem klären, ob ausreichend Masse vorhanden ist, um die Gläubiger zumindest teilweise zu befriedigen, und ob realistische Aussichten für eine Fortführung des Vereins bestehen.

Für die Erstellung des Gutachtens wurde dem Rechtsanwalt eine Frist von einem Monat gesetzt. Während das Verfahren noch in den Anfängen steckt, bleibt die Zukunft des Vereins ungewiss; ein möglicher Insolvenzbeschluss würde das Ende einer langen sportlichen Tradition markieren, die seit ihrer Gründung im Jahr 1869 zahlreiche Generationen von Spielern und Fans begleitet hat





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