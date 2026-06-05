Turkish Influencer Dilan Polat and Her Husband Survived a Brutal Attack

Dilan Polat, a Turkish Mega-Influencer with 6.3 million followers on Instagram, and her husband Engin Polat were victims of a brutal attack by a hired killer. Their bodyguard Can Polat, who is also the cousin of Engin Polat, was shot and killed during the attack.

Die türkische Mega-Influencerin Dilan Polat (35, 6,3 Mio. Follower auf Instagram ) erlebte im Izmir- Urlaub den absoluten Horror. Sie und ihr Ehemann Engin Polat (38) wurden Opfer eines brutalen Angriffs eines Auftragskillers!

Bei dem Angriff wurde ihr Leibwächter Can Polat (37), der gleichzeitig auch der Cousin ihres Mannes ist, erschossen. Wie sich nun herausstellte, soll ihr Mann Engin Ziel des Anschlags gewesen sein. Die Tat ereignete sich mitten am Tag, am Mittwoch gegen 14 Uhr, im Stadtviertel Alaçatı. Polats Leibwächter und Fahrer Can Polat befand sich vor dem Hotel, um das Auto für die Abfahrt vorzubereiten, als der bewaffnete Serhat A. (23) das Feuer auf ihn eröffnete.

Can Polat brach blutend zusammen und wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung mit dem Krankenwagen in das staatliche Krankenhaus von Çeşme gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Can Polat (†37) kam beim Attentat ums Leben. Nach Abschluss der Obduktion wurde sein Leichnam von seiner Familie in Empfang genommen und für das Trauergebet zur Zentralmoschee Ataşehir Küçükbakkalköy gebrachtin ihrem Hotel in einem Livestream unter Tränen von der Tat, löschte das Video jedoch kurz darauf wieder.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Verdächtigen Serhat A. ein, vermutlich mit einem Fahrzeug vom Tatort geflohen war. Kurze Zeit später wurde Serhat A. gefasst und zusammen mit der angeblichen Tatwaffe in Gewahrsam genommen. Laut einem Bericht der Zeitung „Dilan und Engin Polat stellen ihr luxuriöses Leben in den sozialen Netzwerken öffentlich zur Schau und erhalten dafür auch viel Kritik in der Türkei.

Wie die Abteilung für organisierte Kriminalität der Polizei Izmir offenlegte, soll hinter dem Attentat die Organisation „Daltonlar“ stecken, die mit Erpressung, Gewalt und anderen Straftaten in Verbindung steht. Der geständige Haupttäter Serhat A. soll sich an „Daltonlar“ gewendet haben: „Ich nahm über die Instagram-App Kontakt zur Daltonlar-Bande auf. Ich brauchte Geld.

“ Von einem Mitglied der Bande, das unter dem Decknamen Orhan Keleş agiert, wurde A. beauftragt, in Istanbul, dem Wohnort der Polats, einen Anschlag auf Engin Polat auszuüben. „Ich konnte den Anschlag jedoch nicht ausführen, da die Orte, an denen sich Engin Polat aufhielt, stark gesichert waren, was ein hohes Risiko barg, gefasst zu werden.

Durch Dilan Polats Instagram-Storys wusste A. jedoch, dass die Polats einen Urlaub planen: „Ich reiste nach Izmir, nachdem Dilan Polat ein Video aus einem Hotel in Çeşme gepostet hatte. Ich informierte den Anführer der Organisation darüber, dass Engin Polat nicht nach draußen kam. Daraufhin erhielt ich die Anweisung: ‚Komm nicht mit leeren Händen zurück; schieß auf einen seiner engen Vertrauten. ‘ Also schoss ich auf Can Polat.





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