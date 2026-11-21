Der Blaue Turm in Bad Wimpfen sucht einen Nachfolger. Die Stelle bietet kostenfreies Wohnen im historischen Wahrzeichen und ein monatliches Einkommen von bis zu 2000 Euro durch Eintrittsgelder.

Die Stadt Bad Wimpfen bietet eine ungewöhnliche Arbeitsgelegenheit an, die sowohl eine kostenlose Unterkunft als auch ein regelmäßiges monatliches Einkommen kombiniert. Bürgermeister Andreas Zaffran bestätigte, dass auf das Angebot zur Besetzung der Stelle als Türmer am Blauen Turm bereits massive Resonanz aus der Bevölkerung folgt. Insgesamt sind der Verwaltung bereits über 50 Bewerbungen für die Position zugegangen, was das hohe Interesse an dieser besonderen Lebens- und Arbeitssituation unterstreicht.

Finanzielle Rahmenbedingungen und Einkommensstruktur

Die Vergütung für die Tätigkeit ist variabel und hängt primär von der Arbeitsintensität des jeweiligen Türmers ab. Jürgen Haberhauer, der als Vorsitzender des Vereins Alt Wimpfen e.V. für die Betreuung des Turms zuständig ist, erläuterte, dass ein realistisches Monatseinkommen von etwa 2000 Euro möglich ist. Diese Summe setzt sich nicht aus einem fixen Gehalt der Stadt zusammen, sondern resultiert aus den Einnahmen, die der Türmer direkt mit den Besucherinnen und Besuchern generiert. Derzeit teilen sich der Verein Alt Wimpfen e.V. und die amtierende Türmerin die Erlöse der Eintrittskarten im Verhältnis von jeweils 50 Prozent.

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Der aktuelle Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 3 Euro pro Person. Zusätzlich zum Ticketverkauf erwirtschaftet der Türmer Einnahmen durch Provisionen auf den Verkauf von Souvenirs, die im Turm angeboten werden. Da es keinen klassischen Arbeitsvertrag mit der Stadt Bad Wimpfen gibt, liegt die finale Ausgestaltung der finanziellen Bedingungen in den Händen von Verhandlungen zwischen dem Verein und dem Nachfolger. Das Ziel dieser Gespräche ist es, die Position so attraktiv wie möglich zu gestalten, um qualifizierte Bewerber zu gewinnen.

Räumliche Ausstattung und Alltagsrealität der Position

Die Unterkunft befindet sich direkt in der Sehenswürdigkeit auf einer Fläche von 51 Quadratmetern. Zum Wohnbereich zählen ein separates Zimmer, eine Kochnische sowie ein eigenes Bad und eine Toilette. Für den Türmer fallen dabei lediglich die Nebenkosten an, während die Miete frei ist. Diese räumliche Lage bietet einen direkten Zugang zum historischen Bauwerk, ist jedoch mit erheblichen physischen Anforderungen verbunden, da der Zugang über 134 Stufen führt.

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Der Blaue Turm ist rund 58 Meter hoch und gilt als das Wahrzeichen der Stadt Bad Wimpfen. Er wurde um das Jahr 1170 im Rahmen der staufischen Kaiserpfalz errichtet und hat eine lange historische Bedeutung. Der Alltag des Türmers ist geprägt von der Notwendigkeit, Einkäufe und sonstige Gegenstände die 134 Stufen hinaufzutragen. Im Gegenzug genießt der Inhaber der Stelle einen unverstellten Ausblick über die historische Altstadt und das Neckartal, was als wesentlicher psychischer Ausgleich zur körperlichen Anstrengung gilt.

Betriebsabläufe und Öffnungszeiten des Turms

Normalerweise ist der Turm in der Regel von Mitte Oktober bis Ostern geschlossen, mit einigen wenigen Ausnahmen. Die aktuelle Türmerin hat jedoch einen Präzedenzfall geschaffen, indem sie den Zugang zum Turm auch außerhalb der expliziten Öffnungszeiten ermöglichte. Diese Praxis hat dazu beigetragen, die Einnahmemöglichkeiten signifikant zu erhöhen. Es ist noch nicht festgelegt, ob diese erweiterte Öffnungsstrategie auch für den Nachfolger gelten wird. Die genaue Regelung der Zugangszeiten und der damit verbundenen Arbeitszeiten ist Gegenstand der aktuellen Verhandlungen.

Anforderungen und Details zur Bewerbung

Bürgermeister Andreas Zaffran betonte, dass Leidenschaft für den Beruf und ein freundlicher Umgang mit den Gästen unabdingbare Voraussetzungen für die Stelle sind. Die persönliche Betreuung der Besucher steht im Fokus, da der Türmer oft die erste Ansprechperson vor Ort ist. Um für die Position zu kandidieren, müssen Interessenten ein persönliches Anschreiben sowie einen aktuellen Lebenslauf einreichen.

Die Frist zur Einreichung der Bewerbungsunterlagen läuft bis zum 31.12.2026. Die Dokumente sind direkt an den Bürgermeister der Stadt Bad Wimpfen per E-Mail unter der Adresse buergermeister@badwimpfen.de zu senden. Die Stadt erwartet von der nächsten Person, die den Turm bewohnt, dass sie die historische Verantwortung würdigt und den Tourismus durch ihre Präsenz aktiv fördert. Die Kombination aus historischem Ambiente, freier Wohnraumnutzung und dem Potenzial für ein stabiles Einkommen macht diese Stelle zu einem einzigartigen Angebot in der Region.