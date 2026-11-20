Die Stadt Bad Wimpfen sucht einen neuen Türmer für den Blauen Turm. Das Angebot beinhaltet mietfreies Wohnen, eine Provision an den Eintrittsgeldern und monatlich bis zu 2000 Euro. Bewerbungen sind bis Ende 2026 möglich.

Die Stadt Bad Wimpfen bietet eine außergewöhnliche berufliche Chance für Bewerber, die Leidenschaft für Geschichte und Gastfreundschaft mitbringen. Bürgermeister Andreas Zaffran bestätigt, dass auf die offene Stelle zur Besetzung des Türmeramts am Blauen Turm bereits mehr als fünfzig Bewerbungen eingegangen sind. Das ungewöhnliche Paket aus kostenlosem Wohnen im historischen Wahrzeichen und der Möglichkeit, ein eigenes Einkommen zu generieren, zieht zahlreiche Interessenten an, die in der obersten Etage des Turms arbeiten und leben möchten.

Das Einkommensmodell des Türmers

Ein klassischer Arbeitsvertrag mit der Stadtverwaltung besteht für die Position des Türmers nicht. Stattdessen orientiert sich das Einkommen primär an den Besucherströmen und den Verkaufszahlen. Nach Angaben von Jürgen Haberhauer, dem Vorsitzenden des Vereins Alt Wimpfen e. V., der für die Pflege des Turms verantwortlich ist, können bei entsprechender Engagement des Amtsinhabers rund 2000 Euro im Monat als Einnahmen realisiert werden. Die genaue Aufteilungsregelung für den Nachfolger der aktuellen Türmerin ist jedoch noch nicht abschließend festgelegt und steht weiterhin zur Verhandlung.

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Aktuell teilen sich der Verein und die Türmerin die Einnahmen aus den Eintrittskarten zu je 50 Prozent. Der Eintritt für Erwachsene kostet drei Euro, und zusätzlich verdient der Türmer an Provisionen für Souvenirs, die in der Turmspitze verkauft werden. Jürgen Haberhauer betont, dass es im Interesse der Stadt liegt, den Job attraktiv zu gestalten, um qualifizierte Bewerber zu gewinnen, die bereit sind, die Verantwortung für diese einzigartige Aufgabe zu übernehmen. Die finanzielle Absicherung hängt somit direkt von der Aktivität und dem Service des Türmers ab.

Lebensbedingungen und Arbeitsalltag

Die räumlichen Bedingungen für den Türmer sind im Vergleich zu vielen anderen Wohnsituationen sehr privilegiert, erfordern aber auch körperliche Disziplin. Auf einer Fläche von 51 Quadratmetern im Turm stehen dem Bewohner ein eigenständiges Zimmer, eine Kochnische sowie ein Bad und eine Toilette zur Verfügung. Anfallen tut lediglich eine pauschale Nebenkostenpauschale, während die Miete vollständig erlassen wird. Dies stellt einen signifikanten finanziellen Vorteil dar, der im Kontext der aktuellen wirtschaftlichen Lage besonders ins Gewicht fällt.

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Der Arbeitsalltag ist jedoch alles andere als bequem. Der Zugang zum Turm führt über 134 Stufen, die insgesamt eine Höhe von rund 58 Metern überwinden. Einkäufe, Proviant und persönliche Gegenstände müssen selbstständig diese Treppe hinaufgetragen werden. Dafür bietet der Blaublitz einen atemberaubenden Ausblick über die historische Altstadt von Bad Wimpfen und das Neckartal. Die aktuelle Türmerin hat gezeigt, dass es möglich ist, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten Zugang zum Turm zu gewähren, was das Potential für zusätzliche Besucher und Einnahmen erhöht.

Geschichtlicher Hintergrund und Anforderungen

Der Blaue Turm ist das architektonische Wahrzeichen der Stadt und entstand um das Jahr 1170 als Teil der staufischen Kaiserpfalz. Seit Jahrhunderten ist die Figur des Türmers ein fester Bestandteil der Stadtidentität. Bürgermeister Andreas Zaffran unterstreicht, dass technische Kenntnisse nicht im Vordergrund stehen, sondern vielmehr die menschliche Komponente entscheidend ist. Eine unabdingbare Voraussetzung ist, dass der Türmer mit großer Leidenschaft bei der Sache ist und die Gäste des Turms freundlich empfängt.

Die Öffnungszeiten des Turms variieren je nach Saison. Normalerweise ist der Turm von Mitte Oktober bis zu Ostern geschlossen, mit Ausnahme von Führungen oder besonderen Ereignissen. Die Flexibilität der aktuellen Türmerin, den Zugang auch außerhalb dieser Zeiten zu ermöglichen, hat dazu beigetragen, die Attraktivität der Position und die Einnahmestruktur nachhaltig zu verbessern. Die Stadt sucht daher nach einer Person, die diese Offenheit und Serviceorientierung weiterführt und die Geschichte des Ortes authentisch vermittelt.

Bewerbungsverfahren und Fristen

Interessenten, die sich für die Position des Türmers am Blauen Turm in Bad Wimpfen bewerben möchten, müssen ihre Unterlagen spezifisch gestalten. Das Bewerbungsverfahren erfordert ein persönliches Anschreiben, das die Motivation und Eignung des Bewerbers darlegt, sowie einen tabellarischen Lebenslauf. Diese Dokumente müssen an die Adresse des Bürgermeisters der Stadt Bad Wimpfen gesendet werden. Die letzte Frist für die Einreichung der Unterlagen ist der 31. Dezember 2026.

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Kandidaten können ihre Bewerbung direkt an die E-Mail-Adresse buergermeister@badwimpfen.de senden. Die Stadt Bad Wimpfen wartet nun darauf, die eingehenden Bewerbungen zu sichten und die Verhandlungen über die konkrete Ausgestaltung des Mietverhältnisses und die Provisionsanteile mit dem zukünftigen Türmer aufzunehmen. Die Kombination aus historischer Bedeutung, kostenlosem Wohnraum und der Chance auf ein durch Besucherzahlen generiertes Einkommen macht diese Stelle zu einem einzigartigen Angebot auf dem deutschen Arbeitsmarkt.