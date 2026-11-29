Die Elliott-Wellen-Analyse von TrendRadar REPORT zeigt erfolgreiche Handelsideen, darunter Wingstop und BellRing Brands, mit hohen Kursgewinnen in 2026.

Nach kräftigen Kursverlusten fragen sich viele Anleger: Ist die Trendwende schon da? Antworten verspricht die Elliott-Wellen -Analyse, die Kursmuster mit Fibonacci -Modellen kombiniert. Die Börsenexperten Volker Hansen und Jens Kramarczik setzen auf diesen Ansatz.

Bei Wingstop und BellRing Brands lagen sie früh richtig. Nach heftigen Kursrückgängen steht bei vielen Anlegern dieselbe Frage im Raum: Ist der Boden erreicht, oder rutscht der Kurs weiter ab? Gerade Technologiewerte gerieten zuletzt unter Druck. Zugleich keimt die Hoffnung auf eine Jahresendrally.

Advertisement

Ob diese Stimmung trägt, bleibt offen. Wer seine Entscheidungen nicht allein vom Bauchgefühl abhängig machen will, findet in der Technischen Analyse ein Werkzeug, das Orientierung geben kann. Ein Aktienchart wirkt auf den ersten Blick wie ein zufälliges Zickzack. Die Elliott-Wellen-Theorie sieht das anders.