Turnierstart in Gruppe I: Frankreich gegen Senegal, Norwegen trifft Irak - Geheimfavoriten und Titelträger im Fokus

Dienstag beginnt das WM‑Spiel mit Frankreich gegen Senegal, während Norwegen im Duell mit dem Irak als möglicher Geheimfavorit gilt. Beide Partien exklusiv bei MagentaTV.

Dienstag bietet Fußball fans einen abwechslungsreichen Abend voller Highlights. Das Turnier startet um einundzwanzig Uhr mit dem Auftaktspiel des französischen Schwergewichts gegen den senegalesischen Gegner. Im Anschluss tritt das norwegische Team an, das von vielen Fachleuten als heimlicher Titelkandidat gehandelt wird.

Die skandinavische Mannschaft trifft auf den Irak, und beide Partien sind ausschließlich im kostenpflichtigen Angebot von MagentaTV zu sehen, was die Planungen für den Fernsehabend etwas komplizierter macht. Frankreich geht nach dem Spiel gegen Brasilien im Duell mit Marokko als Favorit in die zweite Runde. Die Mannschaft um Ballon-d-Or-Preisträger Ousmane Dembélé und den Superstar Kylian Mbappé strebt nach dem dritten Weltmeistertitel seit den Triumphen von 1998 und 2018.

Trainer Didier Deschamps, der das Amt nach dem Turnier niederlegen will, möchte den perfekten Abschluss einer erfolgreichen Ära feiern. Der Gegner aus Senegal könnte jedoch für überraschende Schwierigkeiten sorgen. Senegal hat im vergangenen Jahr den Afrika-Cup gewonnen, jedoch wurde der Titel nach einer umstrittenen Entscheidung Marokko zugesprochen. Der senegalesische Kader verfügt über hochkarätige Akteure wie Sadio Mané, Nicolas Jackson und Iliman Ndiaye, die das französische Spiel gefährlich machen können.

Sollte Frankreich nicht die Oberhand behalten, könnten die Franzosen ein mögliches Achtelfinalspiel gegen Deutschland bestreiten, sofern beide Teams ihre Gruppen sowie das Sechzehntelfinale erfolgreich absolvieren. Im zweiten Spiel der Gruppe rückt ein Name in den Mittelpunkt: Erling Haaland. Der 25‑jährige Stürmer von Manchester City erzielte in der Qualifikation sechzehn Tore, fast im Alleingang, und führte Norwegen zu einem makellosen Turnierweg, der unter anderem zwei Siege gegen Italien umfasste. Doch das Team bietet mehr als nur den Torjäger.

Der englische Meister und Arsenal-Kapitän Martin Ødegaard sowie Leipzigs Flügelspieler Antonio Nusa ergänzen das offensive Potenzial. Die souveräne Qualifikation und die kontinuierliche Weiterentwicklung auf internationaler Bühne lassen Norwegen für Experten zu einem Geheimfavoriten avancieren. In Gruppe I treffen die Nordmänner jedoch auf den Irak, ein Team, das nach vier Jahrzehnten endlich wieder am Weltturnier teilnimmt. Die irakische Mannschaft gilt als klarer Außenseiter, dem die Chancen auf das Weiterkommen eher bescheiden zugeschrieben werden.

Die Kombination aus Frankreich, Senegal und Norwegen macht die Gruppe zu einer echten Hammergruppe, in der jedes Spiel über das Weiterkommen entscheidet





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