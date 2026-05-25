Turritopsis dohrnii: Das Meerestier mit dem radikalsten Longevity-Trick der Natur

Turritopsis dohrnii, ein kleines Meerestier mit einem Schirmdurchmesser von nur 2,7 bis 3,2 Millimeter und einer Höhe von knapp 2,5 bis 4,5 Millimetern, beherrscht den radikalsten Trick des Alterns: Es startet sein Leben einfach neu. Wenn es verletzt wird, Stress hat oder sich fortgepflanzt hat, macht es nicht einfach weiter Richtung Tod. Es geht zurück auf Anfang. Aus der erwachsenen Qualle wird wieder ein früheres Entwicklungsstadium. Danach kann sie erneut heranwachsen. Die Mini-Qualle stammt aus dem Mittelmeer und ist heute aber in warmen Meeren rund um die Welt unterwegs. Mit Cremes, Pillen, Gentherapien und Kältebädern gegen das Altern kämpfen, hat diese Qualle den radikalsten Longevity-Trick der Natur längst eingebaut: Sie verjüngt sich selbst.

Während die Longevity -Industrie Milliarden in Anti-Aging investiert, beherrscht ein kleines Meerestier namens Turritopsis dohrnii den radikalsten Trick schon lange: Es startet sein Leben einfach neu.

Diese Qualle hat einen Schirmdurchmesser von nur 2,7 bis 3,2 Millimeter und eine Höhe von knapp 2,5 bis 4,5 Millimetern. Sie ist damit kleiner als ein Stecknadelkopf oder ein Daumennagel. Doch sie könnte eine der größten Fragen der Medizin klären: Warum altern wir – und lässt sich dieser Prozess umkehren?

Sie ist ein kleines Wunder: Bei Gefahr, Krankheit oder Alterungsprozessen stirbt die Mini-Qualle nicht, sondern verwandelt sich zurück in ihr früheres Stadium als Polyp, um sich von dort aus erneut zu einer jungen Qualle zu entwickeln. Genau deshalb interessieren sich Forscher der Universität Oviedo im Norden Spaniens für sie. In den Quallen-Genen steckt offenbar ein besonderer Mechanismus, der das Altern auf den Kopf stellt.

Wenn das Tier verletzt wird, Stress hat oder sich fortgepflanzt hat, macht es nicht einfach weiter Richtung Tod. Es geht zurück auf Anfang. Aus der erwachsenen Qualle wird wieder ein früheres Entwicklungsstadium. Danach kann sie erneut heranwachsen.

Die Mini-Qualle stammt aus dem Mittelmeer, ist heute aber in warmen Meeren rund um die Welt unterwegs – oft in Küstennähe, an Häfen, Docks oder Schiffsrümpfen. Mit Cremes, Pillen, Gentherapien und Kältebädern gegen das Altern kämpfen, hat diese Qualle den radikalsten Longevity-Trick der Natur längst eingebaut: Sie verjüngt sich selbst. Natürlich heißt das nicht, dass sie im Meer unbesiegbar ist. Sie kann gefressen werden, verhungern oder an schlechten Umweltbedingungen sterben.

Aber biologisch besitzt sie einen Mechanismus, der das Altern auf den Kopf stellt. Forschende sprechen deshalb vorsichtig von „biologischer Unsterblichkeit“. Ist Altern ein biologisches Programm, das man bremsen, reparieren oder sogar teilweise zurückdrehen kann? Genau hier wird die Qualle interessant.

Sie kann spezialisierte Zellen offenbar wieder in einen formbaren Zustand bringen. In der modernen Alternsforschung ist Zell-Reprogrammierung ein heißes Thema, weil sie theoretisch helfen könnte, gealterte Zellen wieder „jünger“ zu machen. Übrigens: Andere Quallenarten erreichen ein Alter von gerade mal ein paar Monaten bis hin zu knapp einem Jahr





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