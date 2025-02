TuS Asemissen und FC Peckelsheim-E-L trennen sich mit einem Unentschieden

Das Spiel zwischen TuS Asemissen und FC Peckelsheim-E-L in der Bezirksliga Staffel 3 endete mit einem spannenden 3:3-Unentschieden.

Am Sonntag, den 16. Februar 2025, um 15:00 Uhr, fand ein spannendes Fußball spiel zwischen TuS Asemissen und FC Peckelsheim-E-L im Leopoldshöher Sportzentrum Greste statt. Vor 50 Zuschauern bot das Duell ein mitreißendes Kopf-an-Kopf-Rennen. 27 Minuten waren gespielt, als Lucas Hahne vom FC Peckelsheim-E-L den Ball unglücklich ins eigene Tor beförderte und den TuS Asemissen eine glückliche Führung bescherte.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit antwortete Peckelsheim mit einem Strafstoßtreffer von Julius Gockeln. Die Teams gingen mit einem 1:1-Stand in die Pause.Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein aufregendes Hin- und-Her. Julius Gockeln brachte Peckelsheim erneut in Führung (49. Minute), gefolgt von einem Treffer von Marius Seipt für den TuS Asemissen (51. Minute). Pascal Knoke erhöhte den Vorsprung für den FC Peckelsheim-E-L auf 3:2 (54. Minute). Doch der TuS Asemissen gab nicht auf und glich durch Tim Tews aus (60. Minute). Das Spiel endete schließlich mit einem 3:3-Unentschieden.Die Aufstellungen der beiden Teams: TuS Asemissen: Walter Lemke (32), Tim Tews (13), Felix Schürmann (3), Islam Sleiman (30), Marius Seipt (7), Steve Maurice Thiede (21), Manuel Giebel (9), Kevin Wolf (17), Ole Maxim Seipt (10), Jonas König (14), Mattis Brüntrup (4). FC Peckelsheim-E-L: Timo Koch (14), Kai Jonietz (13), Elias Carl Hahne (3), Noah Schwanitz (4), Simon Störmer (1), Julius Gockeln (10), Noah El Mazria (11), Lucas Hahne (2), Pascal Knoke (12), Leonard Nutt (19), Kai Stolte (7). Der Schiedsrichter war Marvin Schnee aus Bünde, unterstützt von den Assistenten Jannik Kreutzmann und Matthias Rebmann. Die Inhalte dieses Spielberichts wurden automatisch auf Basis von DFB-Daten zusammengestellt.





Fußball Bezirksliga Staffel 3 Tus Asemissen FC Peckelsheim-E-L Spielbericht Unentschieden

