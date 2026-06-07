TuS Eintracht Tonnenheide verliert gegen FC Preußen Espelkamp II

Die TuS Eintracht Tonnenheide hat am Sonntag eine Heimniederlage gegen den FC Preußen Espelkamp II erlitten. Die Gastgeber verloren mit 2:5 und rutschten auf Platz 13 in der Tabelle ab.

Die TuS Eintracht Tonnenheide hat am Sonntag auf dem heimischen Rasenplatz eine Heimniederlage gegen den FC Preußen Espelkamp II erlitten. Die Gastgeber verloren mit 2:5 und rutschten auf Platz 13 in der Tabelle ab.

Die Gäste aus Espelkamp starteten stark und lagen bereits nach acht Minuten in Führung. Das zweite Tor folgte vor dem Pausentee in der 43. Minute. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein aufregendes Hin-und-Her, bei dem Björn Lüker für Tonnenheide und David Hajduk und Lasse Fründ für Espelkamp II weitere Tore erzielten.

In den letzten Minuten versuchten die Tonnenheider durch Spielerwechsel frische Energie in die Partie zu bringen, aber die Bemühungen fruchteten nicht. Joel Marzano konnte den Abstand zum 2:5 vergrößern, als er in der 90. Minute den Ball erneut ins gegnerische Tor beförderte. Damit war der Sieg der Espelkamper gesichert und sie steigerten sich auf Platz zwölf in der Tabelle.

Die TuS Eintracht Tonnenheide verlor einen Tabellenplatz und muss sich mit der Heimniederlage auseinandersetzen





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