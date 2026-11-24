Der TuS Ferndorf hat Cheftrainer Ceven Klatt sofort entlassen. Nach vier Niederlagen übernahm Michael Lerscht interimistisch, bis spätestens 22. Dezember 2026.

Der TuS Ferndorf hat die Führung im Vereinstrainerstab abrupt verändert und Cheftrainer Ceven Klatt mit sofortiger Wirkung entlassen. Diese drastische Maßnahme wurde nach einer Serie von vier aufeinanderfolgenden Niederlagen im Spielplan der 2. Handball-Bundesliga getroffen, die die sportliche Situation im Verein zunehmend unter Druck gesetzt hat. Mirza Sijaric, der geschäftsführende Sportleiter des Traditionsvereins, bestätigte die Personalie öffentlich und begründete den Schritt als notwendige Konsequenz aus der aktuellen Tabellenkonstellation.

Sportliche Gründe für die sofortige Entlassung

Die vier jüngsten Partien endeten allesamt im Unfrieden für die Heimmannschaft, wodurch sich die Position im Klassenturm rapide verschlechterte. Mit nur noch zwei Punkten Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge befindet sich der Verein auf Platz 13 der Liga. Diese enge Distanz zu den Gefahrenzonen rechtfertigte die Vereinsführung laut eigener Aussage, da ein neuer Impuls für die aktuelle Mannschaftssituation als unabdingbar erachtet wurde. Mirza Sijaric betonte in seiner Erklärung, dass die Entscheidung den Verantwortlichen im Vorstand schwergefallen sei.

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Dennoch sei man nach einer sorgfältigen Prüfung der sportlichen Entwicklungen der vergangenen Wochen zu dem eindeutigen Schluss gekommen, dass eine strukturelle Veränderung notwendig ist, um den Abstiegskampf abzuwenden. Die Entlassung soll nicht als Misstrauensvotum gegen die bisherigen Leistungen des Trainers gesehen werden, sondern als reine Sportentscheidung zur Sicherung des Klassenerhalts. Das Management hofft, dass die neue Führungssituation den Spielern die nötige Motivation zurückgibt.

Michael Lerscht übernimmt interimistische Verantwortung

Für die direkte Nachfolge wurde der bisherige sportliche Leiter Michael Lerscht bestimmt, der die Verantwortung für Training und Mannschaftsbetreuung übernommen hat. Lerscht agiert dabei als Interimstrainer und führt das Team durch die anstehenden Zweitligaspiele der laufenden Saison. Mirza Sijaric hob hervor, dass Lerscht als jemand, der die Vereinsstrukturen und die Spielerpersönlichkeiten sehr gut kenne, eine ideale Übergangslösung darstelle.

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Die Dauer seines Engagements als geschäftsführender Trainer ist streng begrenzt und politisch klar definiert. Das Interimstrainer-Engagement von Michael Lerscht endet auf jeden Fall spätestens nach dem Heimspiel gegen TuSEM Essen. Dieser terminliche Stichtag ist fest auf den 22. Dezember 2026 datiert, was den Verein zwingt, bis zu diesem Datum einen Nachfolger für Ceven Klatt zu präsentieren.

Während dieser Übergangsphase liegt der Fokus darauf, die Moral im Kader zu stabilisieren und taktische Schwächen zu korrigieren, die in den letzten vier Niederlagen deutlich geworden sind. Die Vereinsführung setzt darauf, dass die lokale Verbundenheit von Lerscht zum Klub eine schnelle Integration in das bestehende System ermöglicht. Sollte sich keine dauerhafte Lösung finden, droht eine erneute personelle Umstellung im Trainerstab.

Vergangene Erfolge und Abschied von Ceven Klatt

Der Abschied von Ceven Klatt wird im Verein mit offiziellen Danksagungen begleitet, die seine Arbeit und sein Engagement würdigen. Klatt ist seit dem Jahr 2023 in Ferndorf tätig und hat während seiner Amtszeit signifikante Erfolge erzielt, die noch stark in der Erinnerung der Anhänger verankert sind. Besonders positiv ist in diesem Zusammenhang der gemeinsame Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga im Jahr 2024 zu verzeichnen.

Dieser historische Aufstieg gelang dem Team unter Klatt ohne eine einzige Saisonniederlage, was einen besonderen Stolz für den Verein darstellt. Diese herausragende sportliche Leistung steht in scharfem Kontrast zu den aktuellen vier Niederlagen, die nun zur Entlassung geführt haben. Die Vereinsführung bedankte sich explizit für die gemeinsame Zeit und die geleistete Aufbauarbeit in den vergangenen Jahren.

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Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Michael Lerscht die Mannschaft in der Krise retten und bis zum 22. Dezember 2026 einen neuen Cheftrainer etablieren kann. Der TuS Ferndorf muss in der Folge dringend handeln, um nicht in der Abstiegsspirale der Liga weiterzusinken. Die Entscheidung der Vereinsführung zeigt die hohe Spannung im unteren Tabellenbereich der zweiten Liga auf.