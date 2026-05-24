TuSEM Essen-Spieler Valentin Willner zieht sich Trikot komplett vom Leib, verliert mit 29:30

Ein Essener Spieler, Valentin Willner, zieht sich sein Trikot während eines Spiels gegen TuS N-Lübbecke komplett vom Leib, weil er die Aktion im Angriff nicht sehen kann. Dies führt zu einem 7:6-Niederlage und einem weiteren Abstiegskampf für den ehemaligen deutschen Meister.

Es war die 17. Minute, Gastgeber TuS N-Lübbecke war beim Zwischenstand von 6:6 in Ballbesitz. Eine Kreuzbewegung im Rückraum, Essens zentraler Abwehrmann Valentin Willner kassiert einen Trikotzupfer von Lübbeckes Jo Gerrit Genz.

Willner steht plötzlich im Dunkeln, weil ihm sein Shirt bei der Aktion über den Kopf gezogen wurde. Der Essener entscheidet sich für Striptease und reißt sich das Trikot komplett vom Leib – schließlich will er ja sehen, was gerade in Lübbeckes Angriff so los ist. Leider führt der Sekunden-Blackout dazu, dass der nun halbnackte Willner gegen Lübbeckes freien Kreisläufer Yannick Dräger zu spät kommt und das 7:6 der Gastgeber nicht mehr verhindern kann.

Am Ende verlieren die Essener hauchdünn mit 29:30, der ehemalige deutsche Meister und Europapokalsieger steckt weiterhin tief im Abstiegskampf





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