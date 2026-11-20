Der TÜV-Report 2027 analysiert über 9,6 Millionen Hauptuntersuchungen. Mazda und der VW T-Roc überzeugen, während Tesla und Dacia viele Mängel aufweisen.

Der AUTO BILD TÜV-Report 2027 liefert aktuelle Daten zur Langlebigkeit von Kraftfahrzeugen in Deutschland. Basierend auf der Auswertung von insgesamt 9.651.543 Hauptuntersuchung en zwischen Juli 2025 und Juni 2026 zeigen sich klare Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellermodellen.

Zuverlässliche Modelle und Mängelquoten

Der Mazda CX-60 belegt bei den jüngsten Fahrzeugen den ersten Platz. Nur 2,3 Prozent der untersuchten Exemplare fallen bei der ersten Hauptuntersuchung mit erheblichen Mängeln auf. Der Mercedes GLA folgt mit 2,9 Prozent und der Mazda MX-30 mit 3,0 Prozent.

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Elektrofahrzeuge schneiden bei den Dreijährigen deutlich schlechter ab. Das Tesla Model Y erreicht mit 18,5 Prozent die schlechteste Wertung. Der MG4 liegt mit 16,0 Prozent und das Tesla Model 3 mit 12,5 Prozent weit hinten. Bei den Fünfjährigen schneidet der Audi Q8 e-tron mit 3,3 Prozent am besten ab.

Bei den Siebenjährigen führt der VW T-Roc die Tabelle mit 6,1 Prozent Mängelquote an. Bei den Neunjährigen landet er erneut vorne mit 9,4 Prozent. In dieser Altersklasse weist der Dacia Duster mit 28,3 Prozent die meisten erheblichen Mängel auf. Das Tesla Model 3 ist bei den Siebenjährigen mit 27,9 Prozent das Schlusslicht.

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Problemzonen bei Premium und Einstiegsklasse

Die Altersklasse der Elfjährigen zeigt einen ersten Platz bei 13,5 Prozent für den Mercedes GLA und den VW Golf Sportsvan. Am Ende der Tabelle liegt der Dacia Sandero mit 32,2 Prozent. Bei den Dreizehnjährigen führt der Mercedes GLE/ML mit 17,2 Prozent die Liste an.

Probleme zeigen hier der Nissan Qashqai mit 35,5 Prozent, der Renault Twingo mit 35,3 Prozent und der Renault Mégane mit 35,1 Prozent. Bei den Fünfjährigen schneiden der BMW 1er/2er mit 21,8 Prozent, der Mini mit 21,2 Prozent und das Tesla Model 3 mit 21,1 Prozent schlecht ab. Probleme mit der aktiven Motorhaube können hier teuer werden.

Einflussfaktoren und Veröffentlichung

Neben der konstruktiven Qualität spielen Laufleistung und Wartung eine Rolle. Ein VW Passat im Außendienst hat oft höhere Kilometerstände als ein Kia Picanto. Teurere Fahrzeuge werden zudem häufig konsequenter gewartet als günstige Modelle.

Insgesamt scheiterten 20,9 Prozent der Fahrzeuge wegen erheblicher Mängel. Rund 66,7 Prozent erhielten die Plakette ohne Beanstandung. Der Report mit Details zu rund 200 Modellen kostet 5,90 Euro.