TÜV-Report: Dacia Sandero zeigt zwei Gesichter - günstig aber mit Schwachstellen

Der Dacia Sandero ist als Gebrauchtwagen beliebt und preiswert, doch der TÜV-Report deckt typische Mängel auf. Während die dritte Generation stabiler ist, fällt der Vorgänger bei der Hauptuntersuchung häufig durch. Ein Vergleich der Generationen und ihrer Stärken und Schwächen.

Der aktuellste Dacia Sandero war ursprünglich für knapp 12.000 Euro als Neuwagen erhältlich. Entsprechend preiswert ist er heute auf dem Gebrauchtwagen markt.

Allerdings sollten potenzielle Käufer einige typische Schwachstellen beachten, wie der TÜV-Report offenbart. Das Modell zeigt zwei Gesichter: Es ist kostengünstig und ein verlässlicher Alltagsbegleiter, aber bei der Hauptuntersuchung fällt es häufig durch. Während die dritte Generation etwas solider wirkt, schneidet der Vorgänger bei der TÜV-Prüfung deutlich schlechter ab als der Durchschnitt. Hier folgt der Vergleich zweier Generationen.

Die dritte Sandero-Generation wurde 2021 eingeführt. Das beliebte neue Dacia-Logo erhielt der Sandero erst Mitte 2022. Der einst ab 11.800 Euro erhältliche Kleinwagen war im ersten Halbjahr 2025 Europas meistgekaufter Neuwagen. Serienmäßig sind ein Notbremsassistent, LED-Abblendlicht und eine asymmetrisch teilbare Rückbank.

Klimaanlage oder Multimediasystem mit Smartphone-Anbindung kosten Aufpreis. Wertstabilität und guter Zustand machen ihn zu einem gefragten Gebrauchtwagen. Die LPG-Version hilft beim Sparen, einen Diesel gibt es in der dritten Generation nicht mehr. Viel Platz, moderner Innenraum und einfache Bedienung zeichnen ihn aus.

Die zweite Generation war und ist ein noch immer einfach ausgestatteter Kleinwagen, drei Zentimeter kürzer als der Vorgänger. Nach dem Facelift 2017 gab es leichte Aufwertungen und den Wechsel von Vierzylinder- zu kleineren Dreizylinder-Benzinmotoren. Belbt war und ist der Sandero Stepway mit höherer Fahrwerkslage und Offroad-Optik. Die Dimensionen bieten vorn und hinten ausreichend Platz.

ESP und Servolenkung sind nun serienmäßig. Das niedrige Gewicht sorgt für halbwegs flotte Fahrleistungen und vertretbare Verbräuche, der niedrige Neupreis für hohe Wertstabilität. Auch wenn die dritte Generation mehr positive Aspekte aufweist: Sandero-Fahrer müssen mit Problemen bei der Hauptuntersuchung rechnen. Dacia scheint mit dem aktuellen Modell die anfälligen Achsaufhängungen des Vorgängers verbessert zu haben, der hier extrem anfällig war





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