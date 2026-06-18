TÜV-Report: Der Škoda Octavia als Gebrauchtwagen - Alleskönner mit Schwachstellen

Der Škoda Octavia gilt seit Jahren als beliebter Kombi und Langstreckler. Der aktuelle TÜV-Report zeigt, wo die Stärken und Schwächen der verschiedenen Generationen liegen - von Platzangebot über Technik bis zu typischen Mängeln.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der Tscheche vor allem als Kombi und Langstreckler gefragt. Und auch bei der Hauptuntersuchung schlägt er sich recht wacker.

Hier kommen die wichtigsten Infos aus dem TÜV-Report! Er punktet mit Wolfsburger Konzerntechnik und als Kombi mit viel Platz. Wo liegen seine Schwachstellen? Der Octavia II, III und IV im Gebrauchtwagen-Check!

Weiterhin mit viel Platz, im Fond sitzen auch 1,85-Meter-Menschen gut. Mit dem Facelift 2024 kamen LED-Matrix-Scheinwerfer und überarbeitete Motoren. Mit guter Verarbeitung und bequemen Vordersitzen punkten, so sind stundenlange Fahrten kein Problem. Der Kombi namens Combi schluckt mehr Gepäck als manches klassenhöhere Auto.

Ein Alleskönner. Ins 4,67 Meter lange Fließheck passen maximal 1580 Liter Gepäck, der Kombi nimmt gar bis zu 1740 Liter auf. Kopf-, Seiten- und Knieairbags sind von Beginn an Serie. 2017 brachte ein Facelift das Vieraugengesicht. Langstreckentauglich dank fester Sitze und straffer Dämpfung.

Käufer haben die Wahl zwischen aufgeladenen Benzinern, kräftigen Dieseln und einem Erdgasantrieb. Ein Technikverwandter von VW Golf 5 und 6. Fond und Kofferraum bieten üppig Platz, auch in der Limousine. Front-, Kopf- und Seitenairbags sind Serie, ESP kostete für die Basis bis 2009 extra.

Jeden Geschmack mit einem passenden Antrieb treffen. Von 2006 bis 2012 war die allradgetriebene SUV-Alternative Scout im Angebot. Das Facelift im Jahr 2009 brachte herumgezogene Scheinwerfer und neue Motoren. Riesiger Innenraum, Technik aus dem VW-Regal, faire Preise und Komfort auf der Langstrecke: Es spricht einiges für den unkomplizierten Tschechen.

Die sportlichen RS-Versionen machen sogar richtig Spaß. Achsfedern und -dämpfer verzeihen jedoch nicht alles, gerade neuere Exemplare haben übermäßig oft Mängel an den Achsaufhängungen. Gemessen am Schnitt steht der Octavia III am besten da





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