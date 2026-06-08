TÜV-Report: Günstige Cabrio-Modelle mit wenig Mängeln

Der TÜV-Report zeigt, welche günstigen Cabrio-Modelle bei der Hauptuntersuchung wenig Mängel haben und welche typischen Schwachstellen es gibt.

Mit dem Sommer kommt die Lust aufs Cabrio . Welche günstigen Modelle bei der Hauptuntersuchung , kurz HU, wenig Mängel haben und was die typischen Schwachstellen sind, zeigt der TÜV-Report.

Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen - die Cabrio-Saison beginnt. Doch viele Autofahrer halten Cabrios für unerschwinglich. Zu Unrecht: Auf dem Markt gibt es viele günstige Modelle, die zwischen 3000 und 7000 Euro kosten. Wir haben fünf Modelle ausgewählt, die zwischen 3000 und 7000 Euro kosten.

Alle schneiden bei der Hauptuntersuchung besser ab als der Durchschnitt der 12- bis 13-jährigen Autos, dessen Mängelquote bei 28,4 Prozent liegt. Vernachlässigte Stoffverdecke und mangelnde Wartung der aufwendigen Mechanik können teure Folgeschäden verursachen. Beim Kauf eines Gebrauchten sollten Sie deshalb besonders genau hinschauen und beispielsweise die Dichtigkeit des Verdecks prüfen - etwa bei einer Fahrt durch die Waschanlage. Unsere Empfehlungen sind nach ihrer TÜV-Mängelquote sortiert.

Dabei gilt: Die Mängelquote ist zunächst nur ein Anhaltspunkt dafür, wie gut oder schlecht ein Modell im Vergleich zum Durchschnitt seiner Altersklasse abschneidet. Sie wird unter anderem von der durchschnittlichen Laufleistung beeinflusst. Im Schnell-Check erfahren Sie deshalb außerdem, worauf Sie bei den einzelnen Modellen achten sollten. Nach seinem holprigen Modellanlauf erweist sich der R57 als langlebig.

Die Zahl mängelfreier Exemplare liegt über dem Durchschnitt. Von Lichtproblemen abgesehen, ist sein größter Schwachpunkt der Ölverlust. Vorsicht: Die Panoramadächer neigen zu Undichtigkeiten. Der 8P fiel vor allem durch Rückrufe zur DSG-Steuerung, Anlasser und Dieselleitungen auf.

Dazu defekte Steuerketten beim 1.2 und 1.4 TFSI. Mit Stoffverdeck ist und bleibt das perfekte City-Car. Typische Mängel beim Typ 451 finden sich an Achsaufhängungen und Abgasanlage. Mit Ausnahme Ölverlust schneidet der ältere 451 bei der HU sogar besser ab als der Nachfolger.

Rost ist kein Problem. Die vierte Generation des Cabriolets basiert auf dem 6er-Golf. Im Alter kämpft der Bestseller mit Problemen bei der Achsaufhängung sowie Federn und Dämpfern.

Zudem leidet er häufiger unter Ölverlust. Lenkung, Licht und Auspuffanlagen zeigen sich solide. Reifeprüfung bestanden! Der A5 läuft und läuft.

Bei der HU gibt er eine souveräne Vorstellung mit überdurchschnittlich vielen mängelfreien Exemplaren in allen Jahren. Auch Rost kommt nur marginal vor. Einige Motoren quält teils sehr hoher Ölverbrauch und die Abgasanlage zickt häufiger





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