TV-Experten Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger amüsieren sich mit Französischkenntnissen

Die beiden TV-Experten Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger lassen sich amüsieren und ablenken die Französischkenntnisse. Dabei werden auch die Ägypter und ihr Spiel kritisiert.

Die beiden TV-Experten Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger amüsieren sich mal wieder prächtig. Dabei werden sogar Französischkenntnisse abgefragt. Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger , die beiden TV-Experten, lassen sich mal wieder amüsieren.

Dabei werden sogar Französischkenntnisse abgefragt. Esther Sedlaczek wiederholt: à la bonne heure. Anlass genug für Bastian Schweinsteiger seine Kollegin zu fragen, wie man à la bonne heure denn überhaupt schreiben würde? Esther Sedlaczek lässt das Thema nicht los. à la bonne heure.

Ja wer weiß es denn schon? Sie teilt den Fernsehzuschauern noch eine spannende Beobachtung mit: Bastian Schweinsteiger, wie der hier das Spiel quasi von oben dirigiert. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob der Trainerposten vielleicht doch was für dich wäre? Als wieder ins Seattle Stadium geschaltet wurde, ergriff Bastian Schweinsteiger nochmals das Wort.

Übrigens, wenn es um Französischkenntnisse geht, dann dürften viele Menschen automatisch auch an Rekordnationalspieler Lothar Matthäus denken, der da einst sagte: Ein Lothar Matthäus spricht kein Französisch. Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball





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