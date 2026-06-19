Die TV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller sind verwirrt über die Startaufstellung der Australier für das Spiel gegen die USA. Die beiden Torschützen vom ersten Spiel, Nestory Irankunda und Connor Metcalfe, sind nicht von Anfang an dabei. Stattdessen setzt Trainer Tony Popovic auf Mathew Leckie und Nishan Velupillay.

Die TV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller analysieren die Startaufstellung der Australier und sind verwirrt. Besonders Müller muss bei seinem Expertenkollegen nachhaken. Moderator Johannes B. Kerner leitet bei MagentaTV ein: Eine etwas überraschende Startaufstellung für das Spiel heute.

Was hat euch am meisten überrascht? Müller fragt Klopp: Hast du das jemals gemacht? Es geht darum: Es wurden die beiden Torschützen vom ersten Spiel getauscht. Einfach ausgetauscht.

Beim 2:0 der Australier gegen die Türkei erzielte Nestory Irankunda mit dem ersten Abschluss in der 27. Minute die Führung. Connor Metcalfe vom FC St. Pauli erhöhte in der zweiten Halbzeit zum Endstand. Beide Spieler sind nun beim Spiel gegen die USA nicht von Anfang an dabei.

Dafür setzt Trainer Tony Popovic auf Mathew Leckie und Nishan Velupillay. Klopp analysiert: Naja, ist komisch, natürlich. Aber es geht ja ein bisschen darum: Er hat eine Mannschaft und Leckie ist zumindest jemand, der Irankunda nicht ähnlich ist, aber der in einer Position in einer ähnlichen Art und Weise spielt. Und dann geht es einfach darum: Wen möchte man jetzt da haben, wie möchte man anfangen, wie möchte man das Spiel beenden?

Er weiß, dass es ein Spiel werden wird, das super intensiv wird, und möglicherweise rechnet er damit, dass Irankunda reinkommt, um dann, wenn es länger 0:0 steht oder wie auch immer, den entscheidenden Punch setzen kann





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