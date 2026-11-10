TV Großwallstadt: Loic Kaysen fällt mit Kreuzbandriss rund ein Jahr aus

Der Zweitligist TV Großwallstadt muss nach einer schweren Knieverletzung von Loic Kaysen zehn bis zwölf Monate ohne den Rückraumspieler planen. Zusätzlich fällt Romas Aukštikalnis mit einem Außenmeniskusriss aus.

Der Zweitligist TV Großwallstadt muss den langfristigen Ausfall von Rückraumspieler Loic Kaysen verkraften. Der Luxemburger erlitt im Länderspiel zwischen Luxemburg und Schweden eine schwere Knieverletzung, wie der Traditionsklub mitteilte. Nach aktueller medizinischer Einschätzung wird Loic Kaysen rund ein Jahr fehlen.

Der Vorfall ereignete sich in der 18. Spielminute. Loic Kaysen knickte während einer Angriffsaktion unglücklich mit dem rechten Knie um und musste das Spielfeld verlassen. Zusätzlich beklagt der Verein einen weiteren Rückschlag, denn Romas Aukštikalnis hat sich im Training einen Außenmeniskusriss zugezogen.

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Diagnose: Kreuzband, Innenband und Außenmeniskus betroffen

Die MRT-Untersuchung bestätigte eine komplexe Knieverletzung bei Loic Kaysen. Festgestellt wurden ein Riss des vorderen Kreuzbandes, ein Innenbandriss sowie eine Verletzung des Außenmeniskus. Drei betroffene Strukturen im selben Knie erklären, warum die Ausfallzeit so deutlich ausfällt.

Nach aktueller medizinischen Einschätzung ist mit einer Ausfallzeit von zehn bis zwölf Monaten zu rechnen. Der Verein nennt keinen genaueren Termin für die Rückkehr auf das Spielfeld. Die Spanne bleibt damit die verbindliche Orientierung für Verein, Spieler und Umfeld.

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Stellungnahmen von Verein und Mannschaftsarzt

Mannschaftsarzt Dr. Manuel Bachmann bedauert, dass der Verein während einer Länderspielphase erneut einen Spieler durch eine schwere Knieverletzung verliert. Im Vordergrund stehe nun, Loic Kaysen auf seinem Weg zurück bestmöglich zu unterstützen.

Geschäftsführer Michael Spatz erklärt, die Verletzung treffe den Verein hart. Besonders schwer wiege, dass die Mannschaft in dieser Saison bereits mehrfach mit schweren Verletzungen zu kämpfen habe. Für Loic Kaysen persönlich sei die Situation unglaublich bitter, und Michael Spatz spricht dem Spieler sein Mitgefühl aus.

Michael Spatz betont, dass zunächst die vollständige Genesung von Loic Kaysen im Mittelpunkt steht. Der Verein werde ihn auf diesem Weg bestmöglich begleiten. Damit verbindet der Klub die sportliche Belastung des Kaders mit der persönlichen Verantwortung gegenüber dem verletzten Spieler.

Romas Aukštikalnis fällt nach Trainingsverletzung aus

Neben Loic Kaysen ist auch Romas Aukštikalnis betroffen. Der 23-jährige Rückraumspieler zog sich im Training einen Außenmeniskusriss zu. Die Verletzung trifft den Verein in einer Phase, in der die Kaderplanung ohnehin unter Druck steht.

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Besonders bitter ist der Ausfall, weil Romas Aukštikalnis erst zu Beginn der laufenden Saison nach einer schweren Knieverletzung zurückgekehrt war. Damit muss der Verein auf dieser Position gleich mehrere Ausfälle auffangen. Die Mannschaft verliert in kurzer Zeit zwei Rückraumspieler mit Knieverletzungen und muss die Rotation neu planen.