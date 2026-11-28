Der 69-jährige Fernsehkoch Johann Lafer kündigt an, auch zukünftig Gagen aus Auftritten an die Krebshilfe zu spenden. Im RTL-Weihnachts-Special von "Punkt 12" sprach er über seine Lymphdrüsenkrebserkrankung, die erfolgreiche Chemotherapie und seinen aktuellen Gesundheitszustand.

, 69, will Geld, das er etwa für Auftritte bekommt, auch künftig der Krebshilfe spenden. Das kündigte der Fernsehkoch am Samstag im Weihnachts-Special des RTL -Mittagsmagazins " Punkt 12" an.

"Ich werde auch in Zukunft, wenn ich irgendwo Geld bekomme, das der Krebshilfe spenden, weil es so wichtig ist für die Gesellschaft", sagte er. So viele Menschen seien betroffen. , 46, fragte ihn direkt: "Und du bist so gesund, weil du dann eben doch eine Chemotherapie gemacht hast?

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" Seine Antwort: "Ja genau. " Für die Behandlung findet Lafer deutliche Worte. "Ich bin so dankbar", sagte er über die Schulmedizin in einem Ausschnitt, den der Sender auch Das "doch" in der Frage hat einen Hintergrund. Im Mai hatte Lafer seine Lymphdrüsenkrebserkrankung öffentlich gemacht.