TV-Nation startetEpisode mit Moderationstrio-Änderung - Laura Wontorra und Frank 'Buschi' Buschmann gehen ab, Wolff Fuss und Jan Köppen werden neue Moderatoren

Krieger et al.

Der bekannteste Sender der Nation, der TV-Nation, beginnt die 11. Staffel mit einem neuen Moderation strio nach dem Rückzug von Laura Wontorra und Frank 'Buschi' Buschmann .

Jetzt ist bekannt, dass die Nachfolger zwei erfahrene Sportmoderatoren werden. Nachdem Frank 'Buschi' Buschmann im vergangenen Jahr mit einem emotionalen Finale von der Show verabschiedet wurde, sagt Laura Wontorra, dass sie aufhören wird, Interview-Moderatorin für die Ninja-Athleten zu sein. Sie betont, dass es ein absolutes Highlight für sie ist, hautnah die sportlichen Höchstleistungen der Athleten und Athletinnen zu erleben und vor allem den Respekt vor jedem, der dieses Abenteuer wagt.

Als Nachfolger von 'Buschi' Buschmann ist Wolff Fuss festgesetzt, der künftig mit Jan Köppen die spektakulären Runs kommentieren wird. Mit diesem Erfolg hat Wolff Fuss einen der renommiertesten Sportkommentatoren des Landes gewonnen. Er betont seine Begeisterung für die Show und seine Freude darüber, Teil dieser Sendung zu sein. Fuß ist überzeugt, dass die körperliche und mentale Herausforderungen, die diese Athletinnen und Athleten im Parcours bewältigen müssen, einen enormen Respekt verdient





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