TV-Quoten am Donnerstag: Das Erste dominiert, Kabel Eins überrascht

Am Donnerstag ohne Fußball im Free-TV führte Das Erste die Primetime an, während Kabel Eins mit einem Spielfilm starke Quoten erzielte.

Der Donnerstagabend im deutschen Free-TV war fußballfrei, da das Topspiel exklusiv bei MagentaTV lief. Dies führte zu einer Verschiebung der Zuschauerströme, wobei Das Erste klar die Führung übernahm.

Nach der Tagesschau, die 4,3 Millionen Menschen erreichte, lockte der Brennpunkt zur Einigung zwischen den USA und Iran 4,21 Millionen Zuschauer an. Dies bescherte dem Sender herausragende Marktanteile von 23,6 Prozent insgesamt und 16,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Anschließend punktete Das Erste mit einer Wiederholung des Wien-Krimis Blind ermittelt, die 3,25 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen hielt und einen Marktanteil von 17,6 Prozent erzielte. Die darauffolgende Monitor-Reportage Arm sollst du bleiben?

Das Los der Herkunft konnte mit 1,5 Millionen Zuschauern nicht an diesen Erfolg anknüpfen und verzeichnete nur 9,0 Prozent Marktanteil. Die Tagesthemen steigerten die Reichweite auf 1,64 Millionen, ehe eine XXL-Ausgabe von Nuhr im Ersten ab 23 Uhr 1,38 Millionen Menschen unterhielt und einen starken Gesamtmarktanteil von 15,8 Prozent erreichte, obwohl die Sendung zeitgleich mit einer WM-Übertragung im ZDF lief. Während Das Erste dominierte, fiel die Fußballpause bei den großen Privatsendern unterschiedlich ins Gewicht.

RTLs Bachelor-Sendung bewegte sich mit 0,6 Millionen Zuschauern auf dem Niveau des Vortages, jedoch lagen die Marktanteile mit 5,9 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und 4,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen weiterhin deutlich unter den Erwartungen. Damit sortierte sich RTL beim jungen Publikum hinter Kabel Eins ein, das mit dem Film Die Tribute von Panem - Catching Fire hervorragende 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte.

Insgesamt schauten 480.000 Personen zu. Auch Vox lag mit The Dark Knight Rises mit 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen vor RTL, hier lag die Gesamtreichweite bei 0,54 Millionen. ProSieben konnte mit Darüber staunt die Welt nur 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichen, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 4,8 Prozent.

Sat.1 blieb mit Hast du Töne? bei 4,5 Prozent (14-49) und 4,6 Prozent (14-59) ebenfalls blass. RTLzwei erzielte mit Reeperbahn privat! 4,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe und 3,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Die Daten basieren auf vorläufigen gewichteten Werten von AGF SCOPE 1.9. Der Donnerstag zeigte einmal mehr, dass das Erste ohne Fußballkonkurrenz seine Stärken ausspielen kann, während bei den Privatsendern vor allem Spielfilme wie bei Kabel Eins und Vox punkteten





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