TV-Reporter Erik Thorstvedt Zeuge von Stadion-Stürmen und Kämpfen

Norwegischer Journalist Erik Thorstvedt berichtet von einer Gruppe, die die Tore des Stadions stürmt und versucht, ohne Tickets hineinzukommen. Als die Verantwortlichen die Eingänge schließen wollen, eskaliert die Lage. Thorstvedt beschreibt, wie es zu Kämpfen kam und wie Sicherheitskräfte versuchten, die Kontrolle zurückzugewinnen.

TV-Reporter Erik Thorstvedt vom norwegischen Sender "TV 2" wird Zeuge, wie eine Gruppe die Tore des Stadions stürmt und versucht, ohne Tickets hineinzukommen. Als die Verantwortlichen die Eingänge schließen wollen, eskaliert die Lage.

Thorstvedt schildert: Als die Verantwortlichen die Tore schließen wollten, kam es zu Kämpfen. Der norwegische Journalist steht direkt am Ort des Geschehens, als die Situation kippt. Thorstvedt berichtet, dass es dramatisch wurde, sobald Sicherheitskräfte versuchten, die Kontrolle zurückzugewinnen. Dabei hatte der Einlass für reguläre Zuschauer bereits vier Stunden vor Anpfiff begonnen.

Doch auch die frühe Öffnung verhindert die Vorfälle in der mexikanischen Hauptstadt nicht. Die Gruppe versucht trotzdem, sich Zugang zu verschaffen





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