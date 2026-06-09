TV-Serie macht schottische Insel Ulva zum Touristenmagnet

Die kleine Insel Ulva vor der Isle of Mull erlebt einen Besucherboom nach einer BBC-Dokumentation. Die Infrastruktur ist überfordert, die Fähre muss sonntags pausieren. Einwohner bitten um Verständnis.

Die schottische Insel Ulva , einst ein ruhiges Naturparadies in den Inneren Hebriden vor der Isle of Mull, hat sich innerhalb weniger Monate von einem verschlafenen Eiland zu einem regelrechten Publikumsmagneten entwickelt.

Der Auslöser dieses unerwarteten Besucheransturms ist eine Fernsehdokumentation des Senders BBC Scotland. In der sechsteiligen Reihe begleiten die Zuschauer den australischen Innendesigner Banjo Beale und seinen Ehemann bei der Renovierung des historischen Herrenhauses Ulva House, das sie in ein Boutique-Hotel verwandeln. Obwohl das Hotel noch nicht eröffnet hat, weckte die Sendung ein enormes Interesse an der abgelegenen Insel mit ihren rund 16 Einwohnern.

Zahlreiche Schaulustige und Naturfreunde wollen Ulva mit eigenen Augen sehen und erleben, was die Kulisse für diese charmante Renovierungsgeschichte bietet. Die Folgen sind gravierend: Die Infrastruktur der Insel ist dem Ansturm kaum gewachsen. Die kleine Personenfähre, die einzige Verbindung zum Festland, war in den vergangenen Monaten regelmäßig restlos ausgelastet. Bewohner und Fährbetreiber schlugen Alarm.

Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, erklärte die Ulva Ferry in sozialen Medien, dass niemand mit einem derart starken Anstieg der Gästezahlen gerechnet habe. Deshalb werde die Fährverbindung während der Sommermonate sonntags ausgesetzt. So sollen die Fährmitarbeiter, das Inselrestaurant und die Bewohner Zeit zum Durchatmen bekommen. Für Reisende bedeutet das, dass die Personenfähre sonntags nicht verkehrt.

Wer jedoch bereits für einen Sonntag eine Unterkunft gebucht hat, soll laut den Betreibern dennoch eine Überfahrt erhalten. Die Insel Ulva erstreckt sich über rund 20 Quadratkilometer und ist bekannt für ihre unberührte Natur, die geringe Besiedlung und Relikte vergangener Zeiten wie eine Steinzeithöhle und verlassene Siedlungen aus der Zeit der Highland Clearances. Bislang war der Tourismus hier sanft und nachhaltig, doch die plötzliche Aufmerksamkeit durch die BBC-Serie hat alles verändert.

Das einzige Restaurant auf der Insel, The Boathouse, und die wenigen Unterkünfte sind chronisch überlastet. Die Fähre, die normalerweise etwa zehn Passagiere befördern kann, musste immer wieder zusätzliche Fahrten einlegen, um den Andrang zu bewältigen. Die Bewohner fühlen sich überrumpelt und bitten um Verständnis, dass die Insel nicht für Massentourismus ausgelegt ist. Sie hoffen, dass sich die Lage nach der anfänglichen Euphorie etwas beruhigt und der Fokus wieder auf einem respektvollen und nachhaltigen Besuch liegt.

Für die Zukunft planen die Einheimischen, Besucherströme besser zu steuern und die Infrastruktur behutsam auszubauen, ohne den Charakter der Insel zu verlieren. Die Geschichte von Ulva zeigt eindrucksvoll, welche Macht Fernsehformate haben können, um entlegene Orte über Nacht ins Rampenlicht zu katapultieren. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Insel auf Dauer mit dem neuen Ruhm arrangieren kann oder ob sie ihre Ruhe zurückgewinnen wird





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