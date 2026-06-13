TV-Tipp: Der zeitlose Klassiker 'Auf der Flucht' - heute auf Vox

Heute Abend zeigt Vox den Thriller-Klassiker 'Auf der Flucht' mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones. Der Film aus den 90ern fesselt mit spannender Jagd und sieben Oscar-Nominierungen.

Mit Spannung und einer packenden Story wurde der heutige TV-Tipp zum modernen Klassiker. In den 90ern fesselte er ein breites Publikum und ist auch heute noch absolut sehenswert.

Den spannenden Thriller zeigt Vox am heutigen Samstag, den 13. Juni 2026 um 23:00 Uhr. Die Wiederholung läuft dann auf Nitro am 24. Juni 2026 um 20:15 Uhr.

Alternativ findet ihr Auf der Flucht auch in den Mediatheken der Sender oder auf Streaming-Plattformen. Die Handlung des Films dreht sich um Dr. Richard Kimble, einen angesehenen Chirurgen, der zu Unrecht des Mordes an seiner Frau beschuldigt wird. Nach einem spektakulären Zugunglück gelingt ihm die Flucht aus dem Gefängnis. Nun ist er auf der Flucht, um seine Unschuld zu beweisen.

Dabei stößt er auf ein Komplott der Pharmaindustrie, in dem auch engstehende Menschen verwickelt sind. Für Richard drängt die Zeit, denn der engagierte US-Marshal Samuel Gerard (Tommy Lee Jones) ist ihm dicht auf den Fersen. Die Jagd führt durch die ganze USA, von Chicago bis nach North Carolina, und bietet atemberaubende Verfolgungsjagden und actiongeladene Szenen. Der Film überzeugt nicht nur durch seine unglaublich teuren Stunts und Spannung, sondern liefert auch die nötige Emotionalität mit nahbaren Figuren.

Damit spricht Auf der Flucht ein breites Publikum an und ist mehr als nur ein reiner Actionfilm. Die Darsteller liefern herausragende Leistungen: Harrison Ford überzeugt als verzweifelter, aber entschlossener Kimble, und Tommy Lee Jones brilliert als knallharter, aber auch humorvoller Marshal. Die Regie von Andrew Davis schafft es, die Spannung konstant hochzuhalten und den Zuschauer bis zur letzten Minute zu fesseln. Die Kritiken feierten den Film ebenfalls.

Für einen Actionfilm sehr ungewöhnlich, bekam Auf der Flucht sieben Oscar-Nominierungen, darunter als Bester Film. Am Ende konnte Tommy Lee Jones den Preis als bester Nebendarsteller mit nach Hause nehmen. Mit dem Nachfolger U.S. Marshals - Die Verfolger jagte man 1998 einen weiteren Erfolg, der jedoch nicht an die Qualität des Originals heranreichte. Im März 2026 machte zwar das Gerücht die Runde, es könnte einen weiteren Film oder eine Serie geben, aber bisher wurde nichts offiziell bestätigt.

Nötig ist das ohnehin nicht. Auf der Flucht bleibt ein zeitloser Klassiker, der auch 33 Jahre später nichts von seiner Spannung und dem Reiz verloren hat. Er begeistert neue Generationen und zeigt, dass gute Thriller unvergänglich sind. Wer also einen packenden Filmabend verbringen möchte, sollte diese Gelegenheit nicht verpassen.

Egal ob zum ersten Mal oder als Wiedersehen - Auf der Flucht ist und bleibt ein Meisterwerk des Kinos





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