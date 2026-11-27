Nicht selten bleiben Fortsetzungen zu großen Kino-Klassikern als Enttäuschung in Erinnerung. In einigen Fällen aber lohnt es sich, mit ein wenig Abstand noch einmal einen Blick zu wagen – findet FILMSTARTS-Redakteur Daniel Fabian.

Nicht selten bleiben Fortsetzungen zu großen Kino-Klassikern als Enttäuschung in Erinnerung. In einigen Fällen aber lohnt es sich, mit ein wenig Abstand noch einmal einen Blick zu wagen – findet FILMSTARTS-Redakteur Daniel Fabian.

Wer sich an ein Sequel zu einem der beliebtesten Filme überhaupt wagt, kann eigentlich nur verlieren – so scheint es jedenfalls. Ich habe allerdings nicht selten die Erfahrung gemacht, gut damit zu fahren, Fortsetzungen losgelöst von ihren Vorgängern zu betrachten. So habe ich bis heute nicht nur mächtig– auch wenn er mit den ikonischen ersten beiden Teilen natürlich keineswegs mithalten kann –, sondern auch mit dem einen oder anderen Spielberg-Nachfolgewerk.

Advertisement

Advertisement

“ alias „Jurassic Park 2“ ist natürlich nicht so gut wie das Original – aber immer noch einer DER Abenteuerfilme der 90er. Blu-ray, DVD oder Video-on-DemandNachfolger mit eigener Identität, der dennoch offensichtlich auf den Pfaden seines Vorgängers wandelt. Das Ergebnis strotzt nur so vor Schauwerten, kann letztlich aber nicht ganz mit „Jurassic Park“ mithalten – der zumindest für mich aber eben auch nicht weniger als der beste Blockbuster aller Zeiten ist…Eine solche Faszination erneut auszulösen, ist schier unmöglich.