TV-Tipp: Eine der besten Komödien der 80er-Jahre läuft im Free-TV
Die „Saturday Night Live“-Veteranen Eddie Murphy und Dan Aykroyd machen John Landis' sozialkritische Komödie „Die Glücksritter“ zu einem witzigen Spektakel.
Die „Saturday Night Live“-Veteranen Eddie Murphy und Dan Aykroyd machen John Landis' sozialkritische Komödie „Die Glücksritter“ zu einem witzigen Spektakel. Ein Film, wie gemacht für diese unsere Zeit.
Die Bank, die Börse, der Handel - alles nur Spiel. Das ist die Botschaft der US-Komödie „Die Glücksritter“ . Dabei entstand der Film schon im Jahr 1983.
An der Börse: Orangensaftkonzentrat wird erst gekauft, und steigt und steigt - dann erscheint ein Report des Agrarministers und schon fällt der Preis bis in den Keller. 300 Millionen Dollar verblasen - in wenigen Minuten. So etwas soll gelegentlich vorkommen ... Der Gauner Billy Ray wird zum Manager gemacht, der Manager Louis Winthorpe III findet sich hingegen plötzlich auf der Straße wieder.
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