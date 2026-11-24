So verpassen Sie keine Sendung mehr. Hier finden Sie alle Programm-Highlights am Dienstag auf einen Blick.

Nach einem Unfall kämpft eine junge Frau um ihr Leben. Die Notärztin möchte sie durch eine Bluttransfusion retten, doch ihre streng gläubige Familie ist aus religiösen Gründen dagegen.

) könnte bei der Navy Karriere machen. Doch mit unüberlegten Entscheidungen und seiner Scheu vor Verantwortung verbaut er sich immer wieder den Weg. Als bei einem internationalen Flottenmanöver außerirdische Kriegsschiffe auftauchen, muss er sich der Gefahr stellen. Gemeinsam mit einem japanischen Kommandanten versucht Hopper, die Verbindung der Eindringlinge zu ihrem Heimatplaneten zu unterbrechen.

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Sonst könnte weitere Verstärkung eintreffen. Landleben, frische Luft und Romantik - doch viele Bauern suchen vergeblich nach der großen Liebe. Über 70 Prozent der Landwirte in Deutschland sind Single. Moderatorin"Linemen" bauen und reparieren Starkstromleitungen und halten so die Stromversorgung im ganzen Land aufrecht.

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Dabei setzen sie sich großer Gefahr aus. Beau weiß das aus eigener Erfahrung: Bei einem tragischen Unfall kamen sein jüngerer Bruder und dessen Frau ums Leben. Seitdem zieht Beau seine Nichte Bailey liiert war. Er erzählt den Ermittlern, dass Weirath zuletzt mit einer besonders heiklen Aufgabe betraut war. zuletzt mit einer besonders sensiblen Aufgabe betraut war.