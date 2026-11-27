So verpassen Sie keine Sendung mehr. Hier finden Sie alle Programm-Highlights am Freitag auf einen Blick.

), wo gerade mit dem ersten Schnee besonders hungrige Scharen einkehren. Dass Toni ihren sehnlichen Wunsch nach einem Urlaub in der Sonne völlig übergeht, bringt bei Liv das Fass zum Überlaufen.

Kurzerhand packt sie ihre Sachen und zieht zu ihrer Freundin Sigi . Jetzt steht Toni mit dem pubertierenden Sohn Basti und seinem grantigen Vater alleine da. ) und Mavi vor Ort ermitteln, eröffnet eine unbekannte Frau das Feuer und verschwindet. Ist Konstantin einer investigativen Recherche zum Opfer gefallen - oder ist es doch viel persönlicher?

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Er war am Tatabend mit Melli auftaucht und Dom auf die dunkle Seite zieht. Er wird in kriminelle Aktivitäten verwickelt - und bringt seine alte Crew in Gefahr. Mr. Nobody setzt alles daran, Hobbs zu befreien und Cipher zu stoppen. Doch kann das zerbrochene Team wieder zusammenfinden?