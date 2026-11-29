So verpassen Sie keine Sendung mehr. Hier finden Sie alle Programm-Highlights am Sonntag auf einen Blick.

, die beim polnischen Zoll arbeitet, wird tot in Slubice entdeckt. Noch am Vorabend hatte sie sich mit ihrer Freundin Ivona in einer nahe gelegenen Kneipe getroffen.

Die Ermittler finden heraus, dass Masha auf dem Heimweg erwürgt wurde. Schon in den Wochen zuvor war es zu mehreren Vorfällen gekommen, darunter ein Stromausfall und ein Einbruch in ihre Wohnung. Auf der Arbeit habe sie sich davon nichts anmerken lassen, sagen ihre Kollegen Patrick und Jan einander, später zu heiraten. Doch mehr als 30 Jahre lang finden sie nicht zueinander.

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Erst Weihnachten bringt eine letzte Gelegenheit. Am Flughafen meint Toni an Heiligabend, seine Jugendliebe Selma wiederzuerkennen. Nach einem folgenreichen Zwischenfall landet er im Verhörraum der Bundespolizei und erzählt dort von einer außergewöhnlichen Liebe, die vor mehr als drei Jahrzehnten ihren Anfang nahm.führt durch den Abend, in dem Henssler auch sein überraschendes Schauspieldebüt vorstellt. Die Jury verkostet die Gerichte mit italienischem Flair.