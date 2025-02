TV-Vierkampf, Messerattacke am Bahnhof

Das LIVE-Ticker des TV-Vierkampfes, der aktuelle Streit zwischen Scholz und Weidel über die AfD und der Ausbruch von Gewalt am Bahnhof in Hodenhagen mit Lebensgefahr für eine junge Frau.

Der TV-Vierkampf ist im LIVE-Ticker verfügbar. Der Kanzler steht unter Druck wegen seiner Versprechen im Zusammenhang mit Abschiebungen. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen Scholz und Weidel , wenn es um die AfD geht. Plötzlich zieht Jauch den historischen Merz-Bierdeckel heraus – und lässt ihn fallen. \ Brutale Messer-Attacke am Bahnhof in Hodenhagen (Niedersachsen). Am späten Nachmittag stach ein 43-jähriger polizeibekannter Deutscher mehrfach mit einem Messer auf eine 19-Jährige ein.

Die junge Deutsche musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. \Der Bahnhof wurde für die andauernde Tatortaufnahme und die Spurensicherung gesperrt. Außerdem wurde auch der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Hodenhagen und Soltau eingestellt. Die genauen Hintergründe zu der blutigen Gewalttat sind derzeit noch unklar. Unklar ist ebenfalls, ob sich Opfer und Täter kannten. Gegenüber BILD sagte ein Polizeisprecher am Abend, dass derzeit davon ausgegangen wird, dass Opfer und Täter in keinerlei Beziehung zueinander standen





