Ein internationaler Weltstar soll beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ für einen musikalischen Höhepunkt sorgen - doch ausgerechnet bei seiner Ankündigung läuft nicht alles nach Plan. Moderator Florian Silbereisen zeigt sich sichtlich irritiert.

Eigentlich sollten die Zuschauer Weltstar Andrea Bocelli auf der Bühne sehen. Doch zunächst bekamen sie nur Florian Silbereisen, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und den Suhler Bürgermeister André Knapp zu Gesicht.

Ein internationaler Weltstar soll beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ für einen musikalischen Höhepunkt sorgen - doch ausgerechnet bei seiner Ankündigung läuft nicht alles nach Plan. Moderator Florian Silbereisen zeigt sich sichtlich irritiert.den italienischen Star-Tenor ankündigt, müssen sich die Zuschauer zunächst gedulden. Statt des erwarteten Auftritts sind weiterhin der Moderator, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und der Suhler Bürgermeister André Knapp zu sehen, mit denen Silbereisen sich kurz zuvor unterhalten hatte.

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„Wir haben eine sehr große Überraschung für alle Suhlerinnen und Suhler“, kündigt der Moderator an. „Ein absoluter Weltstar kommt heute hierher als Überraschungsgast zum Adventsfest der 100.000 Lichter. Meine Damen und Herren: Andrea Bocelli!