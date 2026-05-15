Twelve-year-old boy in Nordukraine defeats Russian drone, saving his family from attack

A twelve-year-old boy in Nordukraine successfully outmaneuvered a Russian drone, saving his family from an attack. The boy, Anatolii Prochorenko, used a trick he learned from a Ukrainian soldier to defeat the drone, which was equipped with a thin glass fiber cable for remote control.

Ein zwölfjähriger Junge stellte sich in der Nordukraine einer russischen Angriffsdrohne entgegen und gewann, wie die "Washington Post" berichtete. Der zwölfjährige Anatolii Prochorenko stand in einem Birnbaum und sägte für einen Nachbarn einen Ast ab, als er das Summen einer Drohne hörte – er reagierte blitzschnell.n gejagt.

Die Geräte werden von russischen Operateuren gesteuert, mit Sprengstoff beladen und fliegen oft nur wenige Meter über dem Boden. Auch Anatoliis Dorf nahe der russischen Grenze war längst betroffen. Traktoren wurden auf den Feldern attackiert, Autos zerstört, erst einen Tag zuvor war eine Drohne in seiner Straße eingeschlagen. Dann kam die nächste.

Anatolii sah den schwarzen Quadrokopter knapp über dem Boden direkt auf das Grundstück seiner Familie zufliegen. Dort spielten seine jüngeren Geschwister mit anderen Kindern im Hof. Für den Jungen war sofort klar: Die Drohne hatte die Kinder entdeckt und bereitete offenbar einen Angriff vor. Doch Anatolii wusste einen Trick, den kaum ein Zivilist kennt.

Monate zuvor hatte ihm ein ukrainischer Soldat mit dem Funknamen "Dynamo" gezeigt, wie man die neuen russischen Diese Drohnen funktionieren anders als normale FPV-Drohnen. Statt per Funk werden sie über ein hauchdünnes Glasfaserkabel gesteuert, das sich während des Fluges kilometerweit hinter ihnen abrollt. Dadurch können sie nicht durch elektronische Störsender ausgeschaltet werden. Als Anatolii die Drohne auf seine Familie zufliegen sah, sprang er vom Baum, rannte zu dem dünnen Kabel und griff danach.

Er formte eine Schlaufe, zog daran und erinnerte sich an die Anweisung des Soldaten: bis 15 zählen.

"Ich hatte keine Zeit", sagte Anatolii der "t". "Ich habe nur bis zehn gezählt und dann das Kabel zerrissen. " Die Drohne verlor die Verbindung zum Operateur. Sie schoss plötzlich nach oben, drehte ab und stürzte in ein sumpfiges Gelände neben dem Dorf. Eine Explosion blieb aus





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